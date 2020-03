La analizele făcute săptămâna trecută, Kiril Domuschiev fusese declarat ca fiind infectat cu acest virus. De atunci, omul de afaceri a fost sub observaţia medicilor, iar acum anunţă că s-a vindecat!

Patronul lui Ludogoreţ Razgrad a dezvăluit că medicii i-au administrat hidroxiclorochin sulfat, la care coronavirusul ar reacţiona.

Bulgarul a mai spus că s-a inspirat din cercetările făcute de francezi, care au descoperit că bolnavii de coronavirus pot fi trataţi cu hidroxiclorochin sulfat.

„Dragii mei, sunt sănătos acum! Am învins COVID-19 şi am deja imunitate. Mai rămâne să mă recuperez după pneumomonie. Vreau să mulţumesc echipei medicale care a avu grijă atât de mine, cât şi de soţia mea. Sunt nişte profesionişti desăvârşiţi! Cu asemenea medici alături, putem combate coronavirusul! Mulţumesc, de asemenea, celor de la SofiaMed şi regret că am cauzat neintenţionat neplăceri. Fiţi atenţi, dar nu vă temeţi! Există tratament. Fiţi inteligenţi şi aveţi grijă de voi şi de cei pe care îi iubiţi” a anunţat Kiril Domuschiev.

Hidroxiclorochinul sulfat este o variantă simplificată de clorochină, un medicament contra malariei care a fost introdus în 1947 pentru tratarea bolnavilor. Hidroxiclorochina este un derivat de 4-aminochinolină şi este un medicament antimalaric, potrivit romaniatv.net

