Viktor Orban îi face obraznici pe ucraineni și vorbește despre escaladarea răboiului

Premierul ungar Viktor Orban a declarat că dacă vom face ceea ce ne cere Volodimir Zelenski vom intra în al Treilea Război Mondial. El a mai spus că celelalte țări nu vor să riște pentru Ucraina. „Asta e tot. Cei mai mulți nu vor să riște un război, motiv pentru care Ucraina nu este acceptată în NATO”, a spus șeful guvernului ungar într-un interviu televizat.

Viktor Orban consideră că ucrainenii pot cere ajutorul într-un mod mai frumos: „Dacă ai probleme și ceri ajutor, atunci te comporți frumos. Ucrainenii sunt cu adevărat agresivi, exigenți…”. Premierul a criticat și oferirea de către SUA a munițiilor cu dispersie considerând că vor duce la escaladarea războiului.

„Țările participă deja la război, furnizând arme Ucrainei. Iar dacă acestea furnizează bombe cu dispersie, care sunt considerate o metodă sau un mijloc de război respins în întreaga comunitate internațională, atunci aceasta este o situație complet nouă. Prin urmare, deși nu le-am permis ucrainenilor să intre în NATO, deși am prevenit amenințarea imediată a unui război mondial, nu ne-am apropiat nici măcar cu un metru de pace. Există o escaladare. Sosesc tot mai multe arme cu rază lungă de acțiune, explozibili mai eficienți, pe care ucrainenii îi primesc din țările occidentale, în special din Statele Unite.”

Hungarian Prime Minister Orban: If we do what the Ukrainian president asks, we will be in a state of World War III. Because if Ukraine is accepted into NATO, it will mean an immediate world war, because NATO will have to fight Russia. That’s all. Most do not want to risk war,… pic.twitter.com/bhwQVfp44s

— Spriter Team (@SpriterTeam) July 16, 2023