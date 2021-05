15,16 mai

Viitorul este predeterminat? Paradoxul EPR. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 15 mai s-au născut: Frank Baum, Claudio Monteverdi, Pierre Curie, James Mason, Katherine Anne Porter, Mike Oldfield, Brian Eno, Mireille Darc, Nicolae Grigorescu, Horia Pătraşcu, Andrei Blaier. Pe 16 mai s-au născut Henry Fonda, Janet Jackson, Gabriela Sabatini, Pierce Brosnan, Bob Călinescu, Titus Popovici, Constantin Cubleşan, Ion Corvin Sângeorzan.

Pe 15 mai, sâmbătă, cei doi sfinţişori nelipsiţi în calendarul fix creştin, numiţii Pahomie cel Mare şi Sfântul Ahile din Larisa! Pe 16 mai sunt Sfinţii Teodor cel Sfinţit, Isachie, Simeon și Petru. Nimic în ”Kalendar”.

Viitorul este predeterminat? Și dacă da, implică acest lucru faptul că oamenii nu au Liberul Arbitru?

De-a lungul istoriei, au fost oferite multe explicații. Vechii greci credeau în Ananke, o forță primară de constrângere, și în Moire, trei zeițe care controlau fiecare moment al vieții de la naștere până la moarte. În filozofia orientală, legile karmei au rădăcini în ideea că acțiunile au consecințe determinate. În teologia catolică, savanții s-au luptat cu privire la faptul dacă un omniscient Dumnezeu creează cu bună știință persoane pe care știe că vor fi predestinate, sau dacă Liberul Arbitru al omului face ca capacitatea Sa predictivă să fie incompletă. Filosofi precum Hume, Hobbes și Nietzsche au scris despre această problemă. Albert Einstein a considerat că ideea unui univers aleatoriu, fără un rezultat clar, este dezagreabilă. ”Dumnezeu nu joacă zaruri!”

Pentru cea mai mare parte a istoriei umane, discuția a trecut direct în jurisdicția filosofilor și a teologilor. Astăzi, știința și, în special, fizica, pot lumina mai puternic această problemă.

Să începem cu fizica newtoniană clasică. Particulele din lumea naturală posedă caracteristici precum masa, poziția, viteza, sarcina electrică etc., al căror set complet îl numim „stare” a sistemului. Legile fizicii sunt literalmente funcții matematice. Introduceți starea unui sistem, iar rezultatul vă spune viitorul, cum ar fi locul unde va ateriza o minge aruncată de pe o stâncă, sau câtă lumină se va refracta când trece prin apă.

Desigur, colectarea tuturor informațiilor necesare pentru a descrie perfect starea unui sistem poate fi imposibilă. Așa poate fi și căutarea de a învăța toate legile fizicii. Dar, din punct de vedere filosofic, fizicienii clasici operează sub prezumția că există un set complet al acestor legi și că știința, așa cum o cunoaștem, ar fi suficientă pentru a prezice toate evenimentele viitoare.

Dacă acceptați această premisă simplă, atunci legile fizicii clasice fac Universul complet previzibil și, prin urmare, complet predeterminat, cu excepția cazului în care unul dintre cele două lucruri este adevărat: 1) nu există o „stare” definitivă a unui sistem sau, 2) legile fizicii sunt nedeterministe, adică aceleași condiții inițiale vor genera rezultate finale diferite.

Până în prezent, oamenii de știință nu au întâlnit nicio dovadă care să sugereze că legile fizicii sunt nedeterministe. Experimentele identice dau rezultate identice indiferent de momentul și locul în care sunt efectuate. Progresul științific este definit, într-un anumit sens, ca luarea în studiu de evenimente aparent aleatorii și pentru a descoperi că a existat, de fapt, o explicație deterministă tot timpul.

Opțiunea 1) se dovedește a fi mult mai interesantă, dar un fizician nu a putut spune multe despre asta până la apariția mecanicii cuantice (QM) la începutul secolului XX.

Sincer, QM, așa cum o înțelegem, este ciudată și neintuitivă. Se afirmă că particulele de la nivelul cuantic (de exemplu, atomic) nu posedă poziții definitive, momente, energii sau altele asemenea. În schimb, au propriile lor „funcții de undă”! Manipulată așa sau așa, funcția de undă QM poate furniza informații despre sistemul său. De exemplu, păstrați funcția de undă și obțineți probabilitatea ca o particulă să existe într-un anumit loc la un anumit moment.

Cuvântul „probabilitate” este esențial deoarece delimitează punctele de vedere clasice și mecanice cuantice ale universului. Funcția de undă QM se presupune a fi un obiect statistic în care fiecare rezultat (de exemplu, poziție, impuls) are o anumită probabilitate de apariție, dar nici un rezultat nu este sigur. Această abordare statistică a QM este denumită interpretarea de la Copenhaga .

Pentru a utiliza o analogie, diferența dintre fizica clasică și fizica cuantică este ca diferența dintre valorile zarurilor care au fost aruncate, apoi ascunse, și starea inițială a acelor aceiași zaruri înainte de a fi aruncate. Prima are o stare definită, dar necunoscută, în timp ce cea de-a doua este pur întâmplătoare.

În continuare, apelăm la trei mari fizicieni teoretici – Albert Einstein, Boris Podolsky și Nathan Rosen – care, în anul 1935, au publicat un articol care conține un experiment de gândire simplu. Ideea lor a devenit ulterior cunoscută sub numele de paradoxul EPR.

Paradoxul are în vedere o particulă subatomică cunoscută sub numele de pion. Ocazional, un pion se va descompune în două particule – un electron și un pozitron – care apoi zboară spre capetele opuse ale Universului. Electronii și pozitronii posedă fiecare o proprietate cunoscută sub numele de „spin”. Există doar două stări de rotire permise – spin-up sau spin-down.

Conform unei legi a fizicii cunoscută sub numele de „conservarea impulsului” electronul și pozitronul trebuie să posede rotiri opuse. Dar cum ajunge o particulă să-și posede rotația? Nu există nicio modalitate de a ști. Dacă particulele QM au stări definite, non-probabiliste, atunci trebuie să existe unele informații care să ne spună care sunt aceste stări. Pur și simplu nu am găsit aceste stări, încă.

Această idee i-a determinat pe oamenii de știință să inventeze diverse „teorii ale variabilelor ascunse”. Ei au arătat ca funcția de undă, așa cum au înțeles-o, este incompletă. Probabil, au argumentat ei, există o „variabilă ascunsă” în interiorul ei, pe care încă nu am descoperit-o. Găsiți informațiile ascunse și poate ne va spune starea adevărată a particulei și va risipi definitiv această viziune statistică a mecanicii cuantice.

Și oamenii de știință au încercat. Au fost propuse multe teorii variabile ascunse, dar niciuna nu a funcționat. Apoi, în 1964, JS Bell, a dovedit că orice teorie locală a variabilelor ascunse este fundamental incompatibilă cu mecanica cuantică . Și în cazul în care vă întrebați, au existat multe teste ale teoremei lui Bell. Toate au confirmat veridicitatea acesteia.

Nu există realitate ascunsă. E doar întâmplător. Spinul electronului nu este determinat până la momentul măsurării sale și această realitate este cumva comunicată pozitronului, astfel încât să poată afișa spinul opus. Este și asta posibil, nu?

Tot nu se poate explica modul în care informațiile despre spinul electronului pot călători instantaneu prin Univers și pot afecta spinul pozitronului. Asta ar încălca cauzalitatea! Și nu s-au luat în considerare efectele realativității.

Situația se referă la teoria relativității a lui Einstein, care descrie relația dintre spațiu și timp. Unul dintre rezultatele mai ciudate ale relativității este că un singur eveniment poate fi văzut de doi observatori, care trag concluzia că a avut loc în două momente diferite. De exemplu, dacă o navă spațială se îndepărtează de Pământ, aș vedea ceasul navei spatiale mergând mai încet decât al meu. De fapt, aș privi trecutul navei spațiale. Prezentul meu ar fi trecutul său. Ciudat încă, inversează mișcarea și prezentul meu poate fi de fapt viitorul ei !

„Trecutul, prezentul și viitorul trebuie să existe, pentru că trecutul și viitorul meu pot fi chiar acum observate de altcineva”, spune paradoxul EPR.

„Dacă există o versiune definitivă a viitorului meu pentru altcineva, cum poate Universul să fie altceva decât determinist?” Bună întrebare!

Atunci unul dintre cele două lucruri trebuie să fie adevărat – fie fizica este nelocală, fie funcția de undă este reală din punct de vedere fizic. Nu există altă modalitate prin care electronul și pozitronul să știe despre stările de rotire ale celuilalt.

Din fericire pentru Univers, o lucrare recentă de la University College London oferă dovezi care să susțină viziunea deterministă. Dovedește (presupune, de fapt) că funcția de undă cuantică nu este statistică, ci mai degrabă este un obiect real, fizic. Aceasta înseamnă că atunci când cele două particule menționate mai sus se îndepărtează una de alta, una este de fapt rotită și cealaltă este și ea de fapt rotită. Aceasta păstrează locul în spațiu, dar înseamnă, de asemenea, că mecanica cuantică, și astfel Universul în sine (cu excepția unei realități fizice ascunse despre care fizicienii nu sunt conștienți), este deterministă.

Dacă Universul este determinist, atunci oamenii nu au Liberul Arbitru. Totul este doar stimuli și genetică, biochimie și unde cerebrale care conduc corpul nostru să acționeze și să gândească în moduri care sunt în afara controlului nostru conștient.

Există unele dovezi care să susțină acest lucru. Cercetările psihologice au arătat că, cel puțin în unele cazuri, creierul uman ia decizii înainte ca noi să fim conștienți de ele. Există, de asemenea, cazul Amneziei globale tranzitorii, o afecțiune medicală în care oamenii își pierd aproape toată memoria pe termen scurt, adică un minut, sau două. În timpul acestor intervale, pacienții se vor angaja aproape exact în aceeași conversație, din nou și din nou, ca și mașinile.

Este Universul ordonat și determinist? Poate, dar ar fi arogant și imprudent să presupunem că acesta este sfârșitul poveștii. Teoria funcției fizice de undă a Universității din Londra s-ar putea dovedi, în timp, incorectă. Cel puțin, va fi nevoie de mult mai multă muncă înainte ca mecanica cuantică să experimenteze o schimbare de paradigmă față de interpretarea de la Copenhaga. Și chiar dacă mecanica cuantică este dovedită deterministă, poate conștiința este excepția de la regulă din motive pe care încă nu le putem înțelege.

Din nou, poate este ceva ce suntem pur și simplu incapabili să înțelegem. În același mod în care creierul nu poate vizualiza culori noi sau explica de ce există un Univers mai degrabă decât nimic, s-ar putea ca adevărata natură a Liberului Arbitru să fie întotdeauna dincolo de înțelegerea noastră.

Cam asta a fost discuția și poziția mea pe ”Dimineața Astronomilor”. Repercusiunile sunt dramatice. Dacă Universul este determinist, atunci și Astrologia este deterministă. Știți ce înseamnă acest lucru? Că există un Destin și viitorul poate fi prevăzut. Personal am susținut nedeterminarea astrologiei după teoria lui Werner Heisenberg, dar astrofizicienii din cameră mi-au zdruncinat mult credința. Toate horoscoapele pe care le-am făcut, pentru persoane, și s-au îndeplinit în totalitate, erau horoscoape deterministe, am prevăzut viitorul? Bună întrebare!

Luați aminte la aspectul determinist al Universului, pentru că nu vă gândiți și nu vă preocupă ceea ce trebuie, dar eu sper că acest lucru se va schimba, pentru că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 15,16 mai 2021

BERBEC Se pare că sâmbăta aceasta ai o gândire flexibilă, fără încăpăţânări, ceea ce te face mai simpatic anturajului. Azi trebuie să te fereşti de incidente sau accidente cauzate de foc şi metal. Sâmbătă reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturajul apropiat. În general eşti prea dur cu tine şi cu cei din jur, astăzi când gândire ta este mai flexibilă, oferă-ţi momente de distracţie, de exemplu, un spectacol pe seară. Duminică este o zi de cumpărături. Nu-ţi fă niciun program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Este bine să eviti, dacă poţi, subiectele cu caracter emotiv.

TAUR Nu trebuie să fii zgârcit când nu trebuie. Sâmbăta aceasta nu trebuie! Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil! Distrează-te şi plăteşte preţul distracţiei fără strângere de inimă! Sâmbătă sunt posibile mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă ideeu sau proiect, probabil pentru sezonul cald care îşi intră în drepturi. Sâmbătă, aspectele iţi indică să nu te repezi să tragi concluzii, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti prin mobil, din presa, sau reţelele de socializare par importante. Duminică – posibile disensiuni dimineaţa, care pot fi evitate prin amânarea unor întâlniri sau vizite.

GEMENI Gândirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Astăzi ai o zi favorabilă, mai ales în domeniul sentimental. Sâmbătă configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi, dar nici nu ai de ce să-ţi aminteşti mai târziu! Duminică trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Evită băuturile reci şi alimentele prea grase sau foarte consistente. Duminică nu prea îţi arde de glumă. Este una din zilele acelea când eşti posomorât şi mizantrop.

RAC Spiritul tău defensiv şi dorinţa permanentă de armonie găseşte astăzi aprobarea şi susţinerea anturajului. Lumea s-a săturat de conflicte şi înfruntări, aşa că pacificul Rac poate să prevaleze. Sâmbătă găseşti o mare satisfacţie în ajutorul pe care-l oferi la treburile casei, sau în sprijinul unui prieten. Ascultă-ţi vocea instinctului profund şi redu ritmul, sâmbăta este o zi de odihnă. Duminică ai parte de un fel de cadou mare, poate o veste bună, un fapt neaşteptat si care te pregateste pentru niste planuri de viitor la care nici nu indrazneai sa te gandesti. Esti mare mester in a te speti spre gloria altora. La sfârşit constaţi că numai pe tine te doare capul şi spatele, ba chiar şi buzunarul. Fă-ţi strategii ca să nu mai fii folosit!

LEU Domeniul sentimental, în special, este pozitiv influenţat, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie – profită de favorurile stelelor, dar fără să exagerezi. Zâmbeşte, fii normal! Sâmbătă eşti distrat şi nu te poţi concentra după o săptămână obositoare. Poate un pic-nic, un grătar, sau o ieşire în oraş cu familia sau prietenii te reconfortează şi îţi „încarcă bateriile”. Duminică horoscopul este slab aspectat, dar ai configuratii minore faste mai ales in domeniul distracţiilor, că asta trebuie să faci în weekend! Proiectele tale de weekend sufera de un defect major – se bazeaza mai mult pe intamplare, decat pe planificarea abila a fortele proprii!

FECIOARĂ Veşti bune pe care nu prea le mai aşteptai, dar la care sperai. Mici favoruri din partea anturajului apropiat, a familiei. Seara plăcută, la un spectacol, sau spre o destinaţie de weekend. Sâmbătă, în dragoste, este bine să-ti recunoşti greşelile, mai ales pe cele mici! Este cazul zilei de azi, când poţi întoarce în favoarea ta un impas sentimental sau te poţi bucura de un avantaj. Nu trebuie să stai ore întregi sub duş! Duminică trebuie să zâmbeşti şi să-ti păstrezi calmul, mai ales dacă auzi si vezi lucruri neplacute; mananca alimente naturale si evita dulciurile. In urma unei analize cinstite si atente trebuie sa lasi deoparte problemele care nu sunt ale tale si sa te concentrezi la propriile interese.

BALANŢĂ Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu anturajul. O veste te emoţionează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Sâmbătă ai nevoie de mai multă mişcare, de mai mult sport. Trebuie să eviţi mişcările bruşte. Program de distracţie pe seară, profită din plin. Duminică este evident că magia relatiilor sociale este cam departe de modul tau direct de abordare. Totuşi, poți avea castig daca vei adauga si un zambet. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine. Nu încerca să-ţi depăşeşti condiţia cu orice preţ, nu cheltui mai mult decat îţi poţi permite.

SCORPION Mare atenţie dacă călătoreşti, sau eşti departe de casă. Orele dimineţii sunt cele mai bune pentru drumuri sau interese personale. Dragostea este bine aspectată în a doua parte a zilei. Sâmbătă eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Te distrezi, te odihneşti, eşti mai entuziast şi te gândeşti cu încredere la viitor. Duminică reflectezi că de mai multa vreme doreai un grad mai mare de libertate materiala pe care stelele te sprijina astăzi sa-l obtii prin harnicie si chiar cu putin noroc. Astrele au aspecte favorabile : sănătatea îţi este bună, viaţa personală – armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. Nu trebuie să exagerezi disensiunile din familie şi cu prietenii. Primeşti cu plăcere nişte veşti de departe.

SĂGETĂTOR O sâmbătă bună, din punct de vedere personal. Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese azi cu mare uşurinţă. Poţi face un bilanţ onest şi să vezi ce ţi-ar place să faci în continuare. Sâmbătă ai nevoie de o evadare în natură. Poate la mare, poate la munte. În orice caz trebuie să eviţi orele întunericului când călătoreşti. Soarele, lumina, te avantajează în această sâmbătă. Duminică cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, centaurul lor protector.

CAPRICORN Configuraţia şi aspectele arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar mai puţin fericit cu semnele de apă si pământ. Evită, în special, Scorpionii şi Fecioarele. O zi favorabilă pentru fiinţa magică, dar sentimentală din tine. Iţi prieşte o discuţie la o cafea cu ingheţată şi faci planuri. Prietenii te ajuta astazi chiar fara sa-i bati la cap. Veşti bune. Duminică, cu zodia lipsita de planete (exceptând eternul Pluton, retrograd) si slab aspectata, fie te plictisesti teribil, fie te enervezi de lipsa evenimentelor si de mediocritatea colegilor. Nimic nu te multumeste astăzi si esti convins ca meriti mai mult. Poate ca da, poate ca nu, dar nu te astepta la minuni!

VĂRSĂTOR Astăzi nu te implica în conflicte cu semnele de apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Sâmbătă apare ceva neprevăzut. Trebuie să lucrezi ceva în plus, sau ceva de rezolvat pentru familie. Spre seară ai impresia că ai urcat pe un munte, eşti foarte obosit, dar foarte mulţumit! Duminică verifici vorba care spune că: experienta este suma greselilor care dor cel mai mult. In dragoste este bine sa-ti recunosti greselile, mai ales pe cele neimportante sau pe cele care provoacă gelozie!

PEŞTI Dacă ai de făcut deplasări sau călătorii, astăzi este ziua. Schimbă locul şi îţi schimbi şi norocul. Probabil o mică supărare provocată de cineva din anturajul apropiat, dar trece repede! Trebuie să o iei de la capăt, să reevaluzi situaţia şi să faci alte planuri pentru weekend. Consultă-te cu cei din jur, cu anturajul apropiat, să vezi şi părerile şi dorinţele lor. Contează! Duminică un fel de umanism naiv si bunatatea caracteristice zodiei te fac vulnerabil la santajul sentimental paracticat de una dintre realatiile tale. Esti intr-un punct mort si cu anturajul si cu relatiile sentimentale. Nu este o idee rea sa incerci sa lamuresti lucrurile, macar partial!