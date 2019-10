Chiar dacă acum ambele echipe au câte 24 de puncte, CFR Cluj rămâne lider în clasament, datorită golaverajului mai bun.

Gheorghe Hagi a ținut să-i remarce, la finalul partidei, pe Matei, Rivaldinho și Căbuz.

„Dan are o echipă foarte bună, joacă din trei în trei zile și s-a văzut asta. Noi am tratat meciul foarte bine. Știam că jucăm cu o echipă europeană. Am fost inspirat în alegerile pe care le-am făcut. Am băgat mulți jucători de atac”, a declarat Hagi la finalul partidei.

„Am avut un singur închizător. Restul știau cu mingea. Strategia a fost bună, ce să mai. Suntem la egalitate de puncte cu CFR, suntem în față, după ce am vândut cei mai buni jucători, în vară. Stăm bine”, a mai spus Gică Hagi, potrivit Digi Sport.

Atât Gică Hagi, cât și Dan Petrescu au fost recent suspendați și au revenit acum pe bancă, adtfel încât arbitrul meciului, George Găman, a avut o discuție privată cu amândoi.

„Ne-a spus că este o plăcere să ne arbitreze. Că trebuie să comunicăm între noi. Totul este de comunicare. Și noi mai zicem câte ceva, dar ei trebuie să știe cum să ne ia și să ne liniștească”, a declarat Hagi despre discuția cu arbitrul, la finalul meciului.

