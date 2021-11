VIDEO/ Un copil face dragostea și mai puternică. Bogdan Syda Ionescu este din ce în ce mai atent cu viitoarea mămică

Exact cum a făcut și zilele trecute, când Bogdan Ionescu și-a scos din nou soția în oraș la masă. Însărcinată în 7 luni, Sheila a scăpat de grețuri și de simptomele specifice unei femei însărcinate, însă nu și de pofte. Nu puține au fost dățile când fotoreporterii EVZ i-au întâlnit pe cei doi pe terasele unor restaurante din București, unde viitoarea mămică venise să deguste diverse preparate.

Asta s-a înâmplat și zilele trecute când, Bogdan Ionescu a lăsat toate treburile și a scos-o la masa de prânz. Extrem de atent, fostul soț al Elenei Băsescu pare că nu vrea să facă nicio mișcare greșită pentru a nu o deranja pe Sheila, cu atât mai mult cu cât știe că pe perioada sarcinii femeile sunt mult mai vulnerabile și emotive. Dacă Sheila este la primul copil, Bogdan are experiență, căci mai are doi, pe Anais și Traian Jr, din prima căsnicie.

După ce au terminat de mâncat, Syda s-a ridicat de la masă și a luat-o imediat pe Sheila de mână, tocmai pentru a o ajuta să coboare treptele restaurantului. Cei doi nu au intrat în mașină până când Bogdan nu și-a strâns în brațe soția și a sărutat-o cu foc, apoi, galant până la capăt, a condus-o până la autoturism și abia după ce i-a deschis portiera și a ajutat-o să se așeze confortabil pe scaunul din dreapta, a urcat și el la volan și au demarat în trombă.

Are o strălucire aparte

Asemenea multor femei însărcinate, Sheila pare a fi în cea mai frumoasă perioadă a vieții ei. Tânăra arată mai bine chiar și decât în ziua în care și-a unit destinele cu Bogdan Ionescu, când a îmbrăcat rochia de mireasă.„Să facem din sarcină o ocazie în care apreciem corpurile noastre feminine”, spunea Merete Leonhrad Lupa, citat care i se potrivește de minune viitoarei mămici. Chiar dacă mai are două luni de sarcină și burtica este din ce în ce mai proeminentă, gena o ajută pe Sheila să o pună în evidență. Soția lui Bogdan Ionescu nu-și ascunde sarcina cu ajutorul hainelor foarte largi, ci este extrem de mândră de ea. Cu o ținută „all black”, la care a accesorizat o geantă în valoare de 3000 de euro, Sheila nu are nicio problemă să poarte chiar și pantofi cu toc înalt. Deoarece nu a luat aproape deloc în greutate, tânăra nu a fost nevoită să-și schimbe drastic garderoba, ci să o readapteze. Astfel că îi vin în continuare bluzele vechi, chiar dacă acum îi sunt mult mai mulate și se ridică pe burtica proeminentă. Sheila ține cont de acest aspect și are grijă să poarte lenjerie specială pentru femei însărcinate, tocmai pentru a nu fi cu pielea la vedere.