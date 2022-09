Video. O nouă gafa marca Biden: Jackie, ești aici? Unde este Jackie? Jackie murise din august

„Jackie, ești aici? Unde este Jackie?” , se întreba cu voce tare, președintele SUA, Joe Biden, stârnind consternarea audienței. Jackie Walorski a fost ucisă pe 3 august într-un accident de mașină în districtul său, împreună cu doi dintre asistenții săi din Congres, când un vehicul în care se afla s-a ciocnit frontal cu un altul. Șoferul mașinii care venea din sens opus a fost, de asemenea, ucis.

Joe Biden nu s-a corectat în timpul discursului, dar incidentul a devenit rapid viral pe Twitter și pe alte platforme de socializare, unele persoane luând momentul drept o dovadă că Biden, care are 79 de ani, nu are capacitatea mentală pentru a fi președinte. Adversarii politici ai președintelui au insistat asupra acestui atac încă de la preluarea mandatului. Oficialii de la Casa Albă au respins în mod constant acuzația, spunând că Joe Biden este perfect apt din punct de vedere intelectual.

După moartea lui Jackie Walorski luna trecută, Casa Albă a emis o declarație în numele lui Joe Biden în care spunea că Președintele și Prima Doamnă au fost „șocați și întristați” de moartea ei. În declarație, la doar câteva ore după accident, se spunea că „echipa mea și cu mine am apreciat parteneriatul ei în organizarea unei conferințe a Casei Albe privind foametea, nutriția și sănătatea în această toamnă, care va fi marcată de grija ei profundă pentru nevoile Americii rurale”. La acea conferință de miercuri, Biden a părut să creadă că ea a fost prezentă, scrie New York Times.

După remarcile președintelui, Karine Jean-Pierre, secretarul de presă al Casei Albe, a refuzat să recunoască gafa lui Joe Biden s-a exprimat greșit sau că a uitat că Jackie Walorski a murit. În schimb, Karine Jean-Pierre a spus în repetate rânduri că doamna congresmen era „prioritară” pentru Joe Biden, deoarece acesta îi onora pe legislatorii care au lucrat la problema foametei.

"Jackie, where's Jackie?," Joe Biden asks where Rep. Jackie Walorski is.

Walorski died in a car crash several months ago. Biden even released a statement of condolences in August following her death. pic.twitter.com/ZLAbGe768j

— Catch Up (@CatchUpNetwork) September 28, 2022