Un bărbat cu afecțiuni psihice a fost dezbrăcat, legat cu lanțul de un copac și lăsat în soare, chiar de propria sa mama.

„În jurul orei 12:00 am fost sunat de de către asistenta socială, care era împreună cu asistentul medical comunitar, pe teren. M-am prezentat la fața locului, am sesizat atât poliția cât și salvarea. Am găsti persoana legată de lanț, de un copac.

Ulterior am aflat că a fost legat de mama sa, care culmea e și asistent personal.

Nu am auzit acum prima dată, persoana e în evidențele noastre din 2009, noi trecem la aceste persoane pentru a-i verifica. Noi am dorit instituționalziarea acestei persoane, avem documente în acest sens.

Această persoană reprezintă și un pericol în familie. Nu e o persoană recalcitrantă, dar sunt perioade când nu conștientizează absolut nimic. Aruncă hainele de pe el. Mama nu acordă sprijinul pe care ar trebui să îl acorde.

Avem răspunsuri de la DGSAPC Vaslui că nu sunt locuri pentru moment, într-un centru. Mama lui l-a legat ca să nu plece de acasă, așa ne-a spus.”, a spus edilul Cozmești, pentru Antena 3.

Cruzime fără margini din partea unei mame. I-a tăiat limba

În 2019, un copil a fost maltratat de părinţi pentru că plângea prea mult şi asta i-a deranjat foarte tare. Într-un moment de furie, mama copilului i-a tăiat acestuia limba. Medicii de la spitalul unde a fost copilul au fost îngroziţi când au văzut o asemenea cruzime. La un consult mai amănunţit, medicii au văzut pe corpul micuţului mai multe vânătăi care au provenit de la bătăile pe care le primea de la părinţi.

După ce au fost adunate toate dovezile, mama copilului a încercat să se justifice și să spună că iubitul ei a avut grijă de copil și poate într-un moment de neatenție, copilul s-a jucat cu o foarfecă sau cu o altă jucărie tăioasă.

Atât mama cât și iubiul ei au fost arestați. Familiile celor doi soţi sunt în stare de șoc de când a aflat la ce cruzime fără margini a fost supus bebelușul.

Una dintre prietenele de mai bine de 20 de ani ale familiei a mărturisit că: ,,Sunt oripilată, sunt dezgustată. Mă doare inima când mă gândesc că micuțul a strigat ,,oprește-te, mă doare, și nimeni nu l-a auzit. Pur și simplu mi se rupe inima”

Sursa: antena3.ro