VIDEO. La 23 de ani, Ștefan Iancu are o experiență mai bogată decât mulți dintre colegii lui. „De la 4 ani am început să joc, nu 11 cum spune toată lumea”

Deși a debutat în aceeași distribuție cu o actriță extrem de premiată pe plan internațional, foarte puțină lume știe acest lucru despre Ștefan. Chiar și colegii din teatru sau de pe platourile de filmare trăiesc cu impresia că actorul a început să joace pe la 10-11 ani. „De la 4 ani am început să joc. Toată lumea îmi spune că la 11 ani am început să joc și nu știu cum să le explic că eram mult mai mic”, a mărturisit Ștefan Iancu pentru EVZ.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/9 ț

Cu toate că mama l-a înscris la o agenție de casting și l-a sprijinit atât pe el, cât și pe fratele lui, Bogdan, să se îndrepte către o carieră artistică, femeia a avut grijă ca băieții să aibă parte de o copilărie normală și să nu pună presiune pe ei. Astfel că Ștefan a bătut mingea în fața blocului, a făcut sport, s-a jucat și pe jocurile de pe calculator.

„Am făcut fotbal 4 ani. M-au dat afară de la Dinamo că filmam și nu ajungeam la toate antrenamentele. După aceea am făcut padel, înot, puțin, nu se vede, știu că sunt mic de înălțime, dar am făcut chiar și baschet, tot așa nu se vede. Acum fac tenis. Joc cu Anghel Damian, mergem destul de des împreună”, ne-a mai declarat Ștefan. Mai mult, a încercat și sporturile extreme, parașutismul fiind unul dintre ele.

„Am sărit și cu parașuta, am uitat de asta. Nu știu cum de ce nu am menționat și sportul ăsta, că nu am cum să uit experiența aia. Înainte să sar spuneam că nu am nicio emoție, dar în momentul în care m-am urcat în avion…Nu o să uit niciodată cum eram într-un avion micuț, cu vreo 5 oameni și unul dintre ei, când am ajuns la 4000 de metri, mi-a arătat pe ceas că am ajuns la 4000. Mi-a stat inima. Când m-a anunțat instructorul că urmăm, voiam să cobor. Am închis ochii și am nu îmi venea să cred că eu chiar sar, sunt nebun. Cât eram în aer m-am rugat la Dumnezeu să nu mi se întâmple nimic”, ne-a mai povestit actorul.

Vrea să o convingă pe mama lui să sară cu parașuta

Deși recunoaște că a fost la un singur pas să nu mai sară de la 4000 de metri, Ștefan vrea să o convingă acum pe mama lui să-i urmeze exemplu, considerând un salt cu parașuta un cadou adecvat pentru cea care i-a dat viață. „Dacă nu săream în tandem, nu cred că aș fi avut curaj. Bine nici nu se poate fără instructor, decât dacă ai bretev ceva. Sincer îți spun, că mi-a plăcut atât de mult încât de ziua mamei mele, în ianuarie, eu și fratele meu ne-am gândit să-i facem supriză o săritură cu parașuta. Din păcate, în ianuarie nu se poate și am vrut să-i facem în aprilie. Când a auzit, mama ne-a certat, a zis că vrem să o băgăm în pământ”, a mai povestit amuzat Ștefan Iancu.

Video: Răzvan Vălcăneanțu