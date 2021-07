Zilele trecute, fotoreporterii EVZ au întâlnit-o pe Dana Petrescu în fața casei lui Dan Petrescu. Se pare că fosta soție a tehnicianului român venise în cartierul Primăverii pentru a o lua pe Chelsea, una dintre fetele pe care le au împreună.

Cele două tinere, Rebecca și Chelsea au avut parte de o educație aleasă, ambele au studiat la universități prestigioase din Marea Britanie, iar acum lucrează în Regatul Unit. Atunci când vin revin în țară se împart între casa lui Dan Petrescu și cea a mamei lor.

Așa s-a întâmplat și săptămâna trecută când cele două au fost în vizită la tatăl lor. La plecare, Chelsea a plecat alături de mama ei, iar Rebecca în compania unui tânăr, cel mai probabil iubitul ei. Înainte de a pleca unde avea treabă, Rebecca a stat de vorbă cu mama ei și i-a arătat mai multe lucruri pe telefonul mobil.

Scena mamă-fiică a fost întreruptă de apariția lui Dan Petrescu și al șoferului său. Deși au revenit la sentimente mai bune, în momentul în care antrenorul a ieșit din curtea casei, situată în zona de Nord a Capitalei, Dana Petrescu s-a îndreptat în pași repezi spre mașină, pesemne că nu dorea un dialog cu acesta.

Cei doi însă s-au văzut nevoiți să schimbe câteva cuvinte căci, înainte ca Chelsea să plece cu mama ei, Dan Petrescu i-a adus ceva la mașina în care se urcase cu Dana Petrescu.

Rebecca și Chelsea își fac părinții mândri

În ciuda scandalurilor dintre Dana și Dan Petrescu, cele două fete pe care le au împreună au crescut frumos și au devenit domnișoare de cinste. Rebecca, fiica cea mare, a practicat baschetul, și-a luat licența în Business și Management, la Universitatea of Sussex.

În perioada facultății a lucrat în domeniul organizării de evenimente la companii din Londra, iar acum s-a angajat la o companie londoneză care s-a specializat în brand experience și care are printre clienți clubul de fotbal Chelsea și federația engleză de fotbal, dar și alte branduri internaționale.

De cealaltă parte, Chelsea Beatrice a absolbit University of Warwick, cu linceță în Studii Politice și Internațională și urmează cursurile The University of Law și s-a angajat stagiar la o firmă de avocatură. De altfel este activă într-o asociație a studenților la drept din Marea Britanie, care sunt interesați de legislația din domeniul mediului și ecologiei, dar este și membră a consiliului studențesc la UK. La sfârșitul verii, va începe un contract cu firma de avocatură Burges Salmon LLP.