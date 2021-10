VIDEO/ Cum reușea Elisabeta Lipă să-și mențină silueta pe vremea când participa la Jocurile Olimpice. „După ce m-am retras am recuperat tot ce am „pierdut” până la acea vârstă”

Curioși de faptul că o întâlnim la un eveniment monden, am întrebat-o pe Elisabeta Lipă cum de a acceptat să vină tocmai la o lansare de produse. Așa am aflat că Președintele Federației Române la Canotaj acordă în continuare o mare atenție sănătății, dar și al greutății, însă realul motiv pentru care a venit la eveniment este acela că a vrut să vadă cu ochii ei dacă există astfel de dulciuri care nu îngrașă pentru a le introduce în alimentația sportivelor sale.

„Încerc, să zic așa, să curtez aceste produse pentru că în canotaj avem și zona de categorii ușoare și ce poate fi mai bun pentru un organism, decât să mânânci cam tot ce îți poftește inima, să te uiți apoi pe cântar și cântarul să îți spună că ești foarte bine. Cum avem zona asta de categorie ușoară încerc să fac o colaborare ca măcar pentru aceste sportive minunate care ne reprezintă în competiții, să găsim o soluție, ca fetele să nu se îngrașe atunci când le este și lor poftă de ceva dulce. Se prea bine știe că sportivii de performanță au un regim alimentar drastic, la dulciuri au voie doar să se uite”, a povestit Elisabeta Lipă pentru EVZ.

Deși se interesa de o alternativă „dulce” pentru cantoare, fosta mare campioană ne sfătuiește să avem o dietă echilibrată și să facem sport dacă vrem să avem un organism sănătos. „Lăsând gluma la o parte, în primul rând trebuie să avem grijă de sănătatea noastră și dacă vrem să fim sănătoși trebuie să facem ceva, iar asta înseamnă sport, o dietă echilibrată, fără excese”.

„Sportivul de performanță este ca un copil mic”

Acum, când vede atâtea alternative culinare care sunt lipsite de carbohidrați și zahăr adăugat, Elisabeta Lipă se gândește cu nostalgie la perioada când era sportiv de performanță și se vedea nevoită să facă destul de multe sacrificii pentru a se menține în formă și pentru a trece proba cântarului. „Pe vremea mea nu aveam parte de această varietate de produse fără zahăr sau cu puțini carbohidrați. Mi-aș fi dorit pentru că asta însemna că pot să mănânc liniștită, fără să știu că dacă a doua zi am cântar îmi vine să nu mă urc pe el pentru că am făcut exces de dulce. E greu să te abții că până la urmă și sportivul este un om normal și el simte să mănânce ceea ce nu are nevoie. Sportivul de performanță este ca un copil mic. Dacă știe că nu are voie să mănânce dulcuri, parcă îi este și mai tare poftă. Mai ales în perioada de antrenament. Slavă Domnului, se pare că am avut înțelepciunea să fac față poftelor și să nu fac excese pentru că am participat la 6 ediții a Jocurilor Olimpice, 8 medalii, 5 de aur, deci e clar că am avut un echilibru în viață. După ce m-am retras am recuperat tot ce am „pierdut” până la acea vârstă”, ne-a mai declarat Elisabeta Lipă.

Video: Răzvan Vălcăneanțu