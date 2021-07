BEST Preschool reprezintă un nou concept educațional pentru preșcolari, bazat pe programa britanică, inițiere în sport și experiențe în pădure. EVZ vă prezintă imagini de la inaugurare.

„Proiectul a început în urmă cu mai mulți ani, cu Nadia, Camelia Potec, Hagi și cu Gabi Szabo. Din păcate, s-a schimbat guvernul și ei au uitat de acest proiect. Noi vrem doar să dăm un exemplu și poate cineva o să îl urmeze. Încă de la aceste vârste mici, copiii au nevoie să înceapă să facă mișcare, iar obiectivul nostru este ca cei mici să petreacă în fiecare zi cel puțin o oră înăuntru și o oră afară, indiferent de vreme”, a declarat Ion Țiriac.

La acest moment, sunt înscriși 50 de preșcolari, însă grădinița are o capacitate maximă de 80.”În proiect s-a luat în considerare să mai facă un etaj și în două luni se poate face. Cu siguranță că vom ajunge aici, în momentul în care vom atinge o capacitate maximă. Și la fel și curtea, o putem lărgi cu 10 metri mai departe. , a declarat Camelia Potec, Coordonator BEST Preschool.

Locatia BEST Preschool este situata in zona de nord a capitalei, pe strada Jandarmeriei, nr. 14, sector 1, in cadrul padurii Baneasa si se afla in vecinatatea Stejarii Clubul Rezidential si Stejarii Country Club.