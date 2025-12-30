Victorie definitivă pentru Chișinău. Republica Moldova câștigă în instanță proprietatea Sanatoriului „Moldova” din Odesa

Republica Moldova. După ani de procese, contestații și incertitudine juridică, Republica Moldova a obținut o victorie definitivă într-un dosar cu miză patrimonială și simbolică majoră. Statul moldovean este recunoscut oficial drept proprietar al celor nouă obiecte imobiliare care alcătuiesc complexul sanatorial „Moldova” din orașul Odesa, Ucraina.

Decizia a fost pronunțată la data de 17 decembrie de Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei și a fost comunicată public pe 29 decembrie de autoritățile de la Chișinău.

Potrivit Agenției Proprietății Publice (APP), instanța supremă ucraineană a respins recursul depus de partea adversă și a menținut hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei din 24 septembrie 2025. Prin această decizie, a fost confirmat dreptul de proprietate al Republicii Moldova, în persoana Agenției Proprietății Publice, asupra bunurilor imobiliare care fac parte din complexul sanatorial.

„Instanța de casație a respins recursul părții adverse și a menținut hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei, prin care a fost recunoscut dreptul de proprietate al Republicii Moldova asupra bunurilor imobiliare ce fac parte din complexul sanatorial”, a precizat APP.

Decizia este definitivă și irevocabilă, ceea ce înseamnă că nu mai există nicio cale juridică de atac. Astfel, litigiul este considerat încheiat, iar dreptul de proprietate al statului moldovean este confirmat fără echivoc.

În perioada următoare, Agenția Proprietății Publice urmează să recepționeze oficial hotărârea în forma sa integrală și să analizeze etapele administrative și patrimoniale care se impun. Acestea vor viza inclusiv clarificarea situației juridice a imobilelor, evaluarea stării acestora și identificarea unor eventuale opțiuni de valorificare sau reabilitare.

Complexul sanatorial „Moldova” a fost construit în anii 1950, iar primul corp principal a primit pacienți în anul 1957. Sanatoriul a fost destinat elitei de partid și muncitorilor din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Amplasat pe o suprafață de aproximativ 4,5 hectare, complexul include parcuri verzi, alei umbroase și mai multe clădiri cu destinație medicală și de cazare.

După destrămarea Uniunii Sovietice, sanatoriul a rămas în proprietatea statului moldovean. Totuși, în 2008, acesta a fost privatizat în condiții controversate către o companie privată. Litigiile prelungite și lipsa investițiilor au dus, în timp, la degradarea accentuată a complexului, care astăzi se află într-o stare avansată de deteriorare.