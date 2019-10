CFR Cluj i-a prins pe Rennes într-o zi proastă, dar a fost cât pe ce să o comită. Francezii au jucat în 10 oameni de la începutul partidei, iar mai apoi în 9, dar campioana României nu a știut să profite de avantaj. Rennes chiar a ratat un penalty, iar în a doua repriză, a dominat autoritar partida.

Dan Petrescu și-a manifestat nemulțumirea față de atitudinea jucătorilor săi, imediat după meci.

„Am început bine, am avut ocazia cu Traore, eliminarea, am marcat pentru 1-0. Am avut apoi niște ocazii uriașe ale lui Djokovic și Deac, în prima repriză. În repriza a doua, după ce au luat ei al doilea roșu, nu am mai ajuns la poartă, nu am mai avut niciun șut. Am făcut și schimbări ofensive.

Victoria nu cred că e meritată. În fotbal nu meriți mereu să câștigi. Eu sunt supărat pe jucători, mie nu mi-a plăcut ce am văzut. Numai norocul a făcut să câștigăm”, a declarat Dan Petrescu pentru Digisport.

CFR Cluj, 6 puncte în 3 partide

Campioana României este pe locul doi în Europa League, în grupa E, cu Lazio, Celtic și Rennes, după meciurile tur. A învins Lazio cu 2-1, a pierdut cu Celtic cu 2-0, a învins Rennes cu 1-0.

În aceste condiții, șansele de calificare sunt semnificative, dar nu și dacă luăm în calcul jocul modest, aspect punctat de către Dan Petrescu, care trage semnalul de alarmă.

„Dacă jucăm așa în următoarele trei meciuri, facem zero puncte, facem zero goluri și luăm 10 goluri. Nu avem nicio șansă dacă jucăm mai ales cum am jucat în repriza a doua”, a completat Petrescu pentru sursa citată.

