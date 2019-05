Moment de impas pentru Victor Slav. Prezentatorul TV, părăsit de focoasa brunetă? Raluca Bombardiera a lămurit totul

Unul dintre cei mai râvniți burlaci din peisajul monden, Victor Slav, este din nou singur. Relația lui cu Raluca Silea nu a durat decât un an.





Relația dintre Victor Slav și Raluca Bombardiera pare să scârțâie. Chiar dacă în ceea ce privește relația lor, amândoi au fost foarte discreți iată că iubita lui Slav a mărturisit adevărul. A avut o relație cu Victor Slav un an de zile, dar s-au despărțit, scrie Cancan.

Raluca Silea este o persoană care își petrece mult timp pe rețelele de socializare și interacționează destul de des cu fanii ei. Ea a fost întrebată de un internaut dacă are pe cineva în acest moment, iar focoasa brunetă a spus că nu. Tot din interacțiunea ei cu fanii, am aflat că a avut o relație cu Victor Slav un an de zile și că cea mai mare dorință a ei era să aibă o familie.

Motivul despărțirii dintre cei doi pare să fie legat de cele două direcții diferite în care doreau să meargă. Raluca își dorea o familie, iar Victor, din spusele lui nu își mai dorea să se căsătorească.

„Nu, nu este cazul. Am observat că multe persoane cred că m-am căsătorit de 2, 3 ori, că am divorțat de 2, 3 ori. Am fost căsătorit o dată, am divorțat o dată și deocamdată așa rămân. Eu nu sunt genul de om care spun de acum… niciodată nu. Dacă se va întâmpla asta, o să vedem cu toții, dar nu este cazul. Nu mă gândesc la asta, nu vreau asta”, a spus Victor Slav.

Raluca şi Victor Slav s-au cunoscut vara trecută, dar bruneta era implicată într-o altă relaţie amoroasă. Până se se întâlnrască, cei doi au vorbit pe reţelele de socializare, unde se pare că prezentatorul tv ar fi făcut primul pas.

„Victor a văzut-o pe Instagram, i-a dat like la o fotografie și de aici a început totul. Au vorbit, iar după doar câteva zile s-au întâlnit. Raluca l-a plăcut foarte mult, din prima. Ea avea altă relație, la vremea respectivă, dar a renunțat de dragul lui Victor. Între timp, lucrurile au devenit mai serioase”, a povestit o sursă din anturajul Ralucăi.

Până la Raluca, despre Victor s-a mai spus că ar fi cucerit o domnişoară la Sibiu, dar prezentatorul tv nu a vorbit niciodată despre această idilă.

