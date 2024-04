Monden Victor Ponta, un tată model. Cum a fost surprins fostul premier. Video







Tată până la capăt

Adopția fetiței, un proces dificil

Exclusiv. Victor Ponta nu se dă înapoi de la nimic atunci când e vorba să-și exercite calitățile de tată. Fostul premier a fost surprins de către paparazzi EVZ în exercitarea acestui atribut. Acesta era alături de fiica sa adoptivă pe care a dus-o la una dintre cofetăriile Dacianei Sârbu, soția sa. La plecare din locație, fata l-a rugat să îi facă o poză, așa că, fără să comenteze, fostul premier a executat cerința.Apoi, ca un adevărat gentleman, acesta i-a deschis portiera din spate a mașinii pentru ca fetița să intre. Apoi a așteptat și a închis portiera după ea. Se vede că fostul premier are experiență de tată, dar și faptul că are foarte multă grijă de fetița adoptivă.Acum patru ani, cuplul Daciana și Victor Ponta au decis să adopte o fetiță. Lucrurile au fost destul de complicate, cu toate acestea cei doi nu au renunțat. Și, în cele din urmă, iată că eforturile au fost răsplătite.”A fost cu totul diferit, evident. Am fost și pregătiți, ajutați de psihologi. Dificilă a fost adoptarea ei, adaptarea la reguli, relația cu Irina, sora ei mai mare. Au fost niște etape. Cu școala a fost dificil, rutina de a sta în bancă. Rutina de a învăța…O rutină pe care nu o avea. Nu o avea pentru că nu se lucrase cu ea. Cu răbdare și iubire, totul a mers pe drumul cel bun”, a explicat, la acel moment, Daciana Sârbu. Cert este că, acum, fetița merge la școală, nu creează probleme și pare că s-a adaptat foarte bine vieții de familie.De altfel, familia Ponta și-a dorit foarte tare să o adopte, așa că i-a oferit toată dragostea de care ccopilul are nevoie. Astfel că nu este de mirare faptul că cea mică se dezvoltă în parametrii normali și probabil va trece de trauma abandonului suferită când a fost părăsită.