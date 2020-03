În opinia lui Victor Ponta, #România nu este pregătită la nivel administrativ pentru a face faţă eficient epidemiei de coronavirus” şi a acuzat guvernul că a tratat superficial până acum criza: a ratat startul, spune fostul premier.

„DSP nu are telefonişti… şi până acum, aşteptai până să vină SMURD. Cei din SMURD nu au echipament de protecţie. Nu suntem pregătiţi, eu nu spun lucrul ăsta ca o critică. Am 10 măsuri, pe baza a ce spun oamenii din sistem, din administraţie. Trebuie să trecem de stadiul de negare. Lumea în România zicea nu se întâmplă, domnule, nimic, hai să facem alegeri”. M-am uitat înainte să urc în studio, erau 3.900 şi ceva de morţi, şi când am ajuns în platou la România TV am văzut că sunt deja peste 4000, la nivel mondial”, a declarat fostul fostul premier.

„Suntem nebuni, noi am interzis meciurile, dar vrem să facem alegeri şi campanie electorală!? Să ne strângem mâinile, să ne strângem la vot într-o sală, să plimbăm foile”, a mai spus Victor Ponta la RTV

