Victor Ponta, despre realizarea unui mini-Schengen. „Eu am pregătit documentele în 2014”

România a fost respinsă pentru a intra în Schengen, joi 8 decembrie. Austria s-a opus intrării noastre și doar Croația a fost cea care a fost acceptată. Bulgaria a rămas și ea pe dinafară. În acest context, fostul premier Ponta a vorbit despre posibilitatea creării unui mini-Schengen, din care să facă parte România și Bulgaria.

Mini-Schengen format din România și Bulgaria

A existat o inițiativă similară în anul 2014, când fostul premier a făcut toate formalitățile și a avut chiar și documentele necesare pregătite.

„Eu am propus acest mini-Schengen și am pregătit documentele în 2014. Dacă mai țineți minte, a fost o întâlnire la Craiova, eu am ales Craiova, acolo s-a făcut pacea între România și Bulgaria.

La întâlnire a venit și președintele Serbiei. Am spus haideți să facem un mini-Schengen între aceste trei țări, până când ne vor primi în Schengen. Evident că se poate și evident că este funcțional”, a spus Victor Ponta.

El a mai adăugat că pentru un astfel de demers ai nevoie de viziune. Apoi și-a amintit că ultima întâlnire în acest sens a avut loc pe vremea Vioricăi Dăncilă și că Grecia era un sponsor oficial al acestui demers.

România a vrut să trădeze Bulgaria pentru a intra în Schengen

În interviu său, Victor Ponta a mai vorbit despre trădarea pe care era dispusă să o facă România față de bulgari, doar pentru a intra în spațiul de liberă circulație. Potrivit acestuia, Bulgaria a observat ceea ce am încercat să facem, iar când vor avea ocazia o să se răzbune.

„În politică, ca și în viață, singura justificare a trădării este să ai succes. Adică, dacă tot îi trădăm pe bulgari, să avem succes măcar. Noi ne-am arătat că suntem gata să-i trădăm pe bulgari și nu am obținut prețul trădării, adică să ne primească pe noi în Schengen, pentru că nu se putea tehnic. Cineva trebuia să explice tehnic că nu merge chestia asta, nu încercați pentru că nu iese. Probabil că data viitoare când bulgarii vor avea ocazia, o să ne-o plătească”, a spus Victor Ponta în interviul acordat DCNews și DCNewsTV.