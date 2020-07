Motivul eșuării oricărui tip de înțelegere este neîncrederea liderului Pro România în nerespectarea promisiunilor de către PSD. Respectiv, asigurarea că vor primi numărul de locuri pe listele parlamentare în conformitate cu ajutorul dat la alegerile locale.

Candidatul Pro Români pentru Primaria Capitalei are un profil extrem de interesant. Este medic, implicat în eforturile de combatere a pandemiei, are recunoaștere internațională, fiind expert OMS, NATO și Comisia Europeană. Este vorba despre Prof. Dr. Alexandru Rafila, care, potrivit unor sondaje de opinie, are o imagine foarte bună în București.

Spre deosebire de Raed Arafat, Prof. Alexandru Rafila s-a remarcat prin poziții echilibrate, fiind una din vocile raționale ale acestei perioade.

„Va trebui să ne obişnuim să respectăm în mod curent unele dintre aceste măsuri, care sunt introduse acum, adică cele referitoare la măsurile igienice şi la o anumită distanţare socială, fără să fie exagerate. Eu mă aştept ca această pandemie să dureze circa doi ani de zile. Sigur, cu o scădere a intensităţii transmiterii probabil în anul următor. Pe de altă parte aştept, este posibil să ajungem şi la o situaţie de sezonalitate pentru infecţia cu noul coronavirus” , a declarat Prof. Rafila, în contextul creșterii numărului persoanelor depistate cu noul coronavirus.

Prof. Rafila este şeful Disciplinei de Microbiologie al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” şi şeful Laboratorului Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Bucureşti. A absolvit facultatea în 1987 şi şi-a obţinut titlul de doctor în medicină în 2004. Din 2000 a activat ca medic primar în specialităţile de medicină de laborator / microbiologie şi sănătate publică.

A fost directorul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi a deţinut funcţiile de Secretar de Stat pe probleme de asistenţă medicală şi sănătate publică, fiind şi în repetate rânduri consilier personal al Ministrului Sănătăţii pe problema politicilor de sănătate.