Victor Ponta: Am fost puțini, am rămas mulți

Mai puțin fast, mai puțină aroganță, megalomanie redusă. În această atmosferă a avut loc lansarea candidaților Pro România la alegerile europarlamentare. În septembrie 2014, într-o demonstrație de forță fără precedent, liderul Pro România, atunci premierul Victor Ponta, se lansa în cursa pentru Cotroceni, chiar de ziua lui de naștere, pe stadionul „Lia Manoliu” în prezența a 70 000 de pesediști. Ieri, Ponta a spus că regretă că a făcut asta. De părere de rău sau din lipsa a zeci de mii de membri și simpatizanți, lansarea pentru primul test electoral a partidului lui Ponta a avut loc în pavilionul C2 de la Romexpo.





Evenimentul a început cu o ședință foto. Chiar dacă unii, veniți de departe, erau cu ochii cârpiți de somn, au format o coadă regulamentară până la ieșirea din pavilion. Maestru de ceremonii pentru ședința foto era chiar Victor Ponta, care îi organiza pe categorii. Cu toate că este liderul partidului, bătaia a fost pe comisarul european Corina Crețu pentru o poză sau un selfie. Vădit depășită de efuziunea de simpatie, Crețu a fost extrasă cu greu din mulțimea aflată la intrare. Însă, a căzut din lac în puț deoarece odată ajunsă în preajma scenei, alți zeci de simpatizanți au tăbărât pe ea și a fost nevoită să continue ședința foto.

„Daciana, să nu ai emoții!”

Cu doar trei minute întârziere, a început ceremonia pe un scenariu prestabilit. În sală s-a făcut întuneric, iar liderul a venit de undeva din spate pe melodia din filmul „Gladiatorul”. Calea i-a fost luminată de luminile camerelor de luat vederi, care aminteau de perioada când a fost premier și când toate reflectoarele erau pe el. Ponta a ironizat ceremonia de la Craiova și a liniștit-o pe soția lui. „Daciana, să nu ai emoții, nu am de gând să cer cuiva să-mi fie naș”. (La mitingul de la Craiova, liderul PSD Liviu Dragnea a cerut-o pe Irina ca pe stadion și le-a cerut Liei Olguța Vasilescu și lui Claudiu Manda să le fie nași).

Liderul Pro România a povestit și despre lansarea pe stadion și a spus că o regretă. „În loc să fim între oameni, am fost deasupra lor. Să nu facem de două ori aceeași greșeală! Cred că modestia e mai importantă”, a spus el și a promis că va fi mai puțin arogant, mai realist și mai atent. „Am fost puțini, am rămas mulți (...) Când nu mai e nicio speranță, noi suntem speranța”, a prins Ponta sala cu privirea. A fost prezentat un colaj cu gafe și momente penibile în care protagoniști erau Dăncilă și Dragnea. Le-a cerut celor din sală să nu-l lase să cadă în astfel de situații. „Dacă eu o să uit, să nu mă lăsați dumneavoastră să uit. Atunci când am stat lângă ei, am greșit foarte tare, vă rog să nu mă lăsați să uit acest lucru”, a cerut fostul premier colegilor de partid. A criticat încercările lui Liviu Dragnea de a face din partid zid în jurul lui. „Niciun lider politic nu-și duce partidul la tribunal”, a spus Ponta. Acesta a trecut în revistă toate păcatele PSD, unele la care a fost complice și altele pe care le-a refuzat. De exemplu, spune Ponta, Dragnea îi cerea în 2015 să dea ordonanțe de urgență pe aministie și grațiere.

Partidul foștilor premieri

Pe lângă Victor Ponta, în Pro România mai sunt și alți foști premieri: Mihai Tudose și Iurie Leancă. Mihai Tudose, mai slab cu aproape zece kilograme, după ce recent a suferit un infarct, a fost în mare formă. De altfel, colegii lui nu au scăpat prilejul să-i ofere un moment motivațional. „Ce faci, țiai pus costumul de mire?”, l-a întrebat Marian Neacșu. Vesel era și Adrian Dobre care s-a alăturat sâmbătă Pro România. Întrebat de EVZ dacă are reproșori pentru PSD, Dobre a spus că el nu a mai activat în partid de mai bine de un an și nu vrea să discute despre dezamăgiri și amăgiri.

Locul zece, discurs de lider

Ionela Danciu, mamă de tripleți care a dat Guvernul Ponta în judecată și care a făcut revoluție în acordarea indemnizației de creștere a copilului, a ridicat sala în picioare. Cu un talent oratoric de politician cu state vechi de plată, Ionela Danciu a avut un efect pe care doar marii lideri îl asupra unei mulțimi. La final, Victor Ponta a urcat pe scenă lângă ea și a recunoscut. „Ionela este pe locul zece pe listă. Cred că am greșit, ar trebui să fie prima, în locul meu”, a spus el.

Ulterior, pe hol, am întrebat-o pe Ionela Danciu dacă s-a pregătit mult, dacă a luat lecții. Mi-a arătat o hârtie mototolită în pumn pe care erau scrise cu pixul mai multe cuvinte. „Aici mi-am scris niște idei”, a spus ea.

