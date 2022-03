Victor Ciutacu dă de pământ cu Raed Arafat! Acuzaţii grave la adresa şefului DSU: „Nu ar trebui să ştim şi noi ce s-a întâmplat cu banii ăştia, că e vorba de milioane de euro?”

Victor Ciutacu acuză justiția că amână în mod repetat dosarul în care secretarul de stat Raed Arafat este acuzat de abuz în serviciu. Dosarul vizează unele achiziții suspecte făcute în timpul pandemiei de coronavirus și a avut parte de patru amânări până în prezent.

„Date noi și niciun verdict deocamdată? De ce, ministrul Adevărului iar nu are avocat sau mai are nevoie de timp să strângă probe. Să se pună oamenii simpli în situaţia asta, de suspect. Erau judecătorii atât de amabili, să amâne mai bine de jumătate de an trimiterea în judecată?

Hai să fim serioşi. Chestiile astea se prelungesc la nesfârşit, până domnului Arafat i se vor prescrie faptele de care e suspectat. Ştim foarte bine cum merge sistemul de Justiţie şi cum se îngroapă un dosar ca să se ajungă la prescriere. Mie exact a asta îmi miroase. De cât timp mai are nevoie domnul Arafat ca să aducă probe în susţinerea nevinovăţiei sale? Ceea ce, Doamne fereşte, este cât se poate de firesc, dar de câte luni mai are nevoie? “, a afirmat Victor Ciutacu, România TV.

Curtea de Conturi a sesizat DNA

Curtea de Conturi a sesizat DNA, în 2021, pentru două posibile fapte de abuz în serviciu la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență structură aflată în subordinea Departamentului pentru Situații de Urgență, condus de Raed Arafat. Prejudiciul depășește 15 milioane de lei.

Potrivit raportului Curții de Conturi este vorba despre întârzieri în livrarea cantităților asumate de furnizori (măști, combinezoane), prin invocarea clauzei de forță majoră; dar și produse care nu au fost livrate până la termenul limită (ventilatoare, izolete). Curtea de Conturi a sesizat că nu s-au calculat și nu s-au reținut penalități de întârziere conform prevederilor contractuale.

„Dacă ne aducem aminte, DSU condus de Raed Arafat a plătit în timpul pandemiei, în avans, către China, Coreea de Sud, Elveţia şi Turcia, nişte aparate de oxigen, nişte combinezoane şi nişte ventilatoare, care nu au venit nici în zilele noastre. Este exact speţa pentru care ne-am luat cu Raed Arafat. Sau, mă rog, s-a luat el cu noi, că am cerut nişte informaţii. Achiziţiile astea, de fapt, nu sunt achiziţii, sunt ţepe, că noi am dat banii şi ei nu ne-au dat nimic. Consimţite de Curtea de Conturi, în raportul anual către Parlament, Curte de Conturi care a şi sesizat DNA“ a mai declarat Victor Ciutacu.

Unde sunt banii?

Ciutacu cere explicații referitoare la ce s-a întâmplat cu banii plătiți pentru aparatură și consumabile care nu au mai fost livrate sau au sosit cu mare întârziere.

„Dacă nici până acum nu a facut rost de documente care să-i ateste nevinovăţia, nu ar trebui să ştim şi noi ce s-a întâmplat cu banii ăştia, că e vorba de milioane de euro? Ăştia nu sunt banii lui Raed Arafat, nu a venit cu ei de acasă. Nu trebuie să ştim şi noi unde sunt banii? Adică ştim unde sunt, în conturile firmelor care nu ne-au livrat nimic“, a mai spus Victor Ciutacu, la România TV.