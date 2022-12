Victimele accidentului de la Pasajul Unirii cer despăgubiri. Deschid proces statului român

Turiștii greci care au fost implicați în accidentul de la Pasajul Unirii, pe 23 decembrie, vor da în judecată autoritățile române, dar și agențiile de turism cu care au colaborat. Amintim că un bărbat a murit, iar 24 de persoane au fost grav rănite.

Ei au declarat că vor merge în instanță pentru a face dreptate bărbatului decedat și pentru a trage un semnal de alarmă autorităților din România.

„Ne opream la fiecare 2,5 ore sau aşa ceva, în funcţie de locul unde găseam următoarea parcare, şi pauza era de 20 de minute. Având în vedere starea drumului, şoferul mergea încet, am înţeles cu toţii asta”, a afirmat Maria Thersiti, una dintre turistele aflate în autocarul groazei. „Aş vrea să fi fost doar răniţi şi acea persoană să fie în viaţă. Din păcate, există o persoană care a murit şi pentru că în România au mai fost accidente în acelaşi loc, după ce trecem peste toate şi după înmormântare, ne vom organiza, încet, pentru a acţiona în justiţie ambele agenţii de turism, din Volos şi Larissa, dar şi autorităţile române”, a mai spus femeia.

Ce spune șoferul autocarului

Șoferul autocarului a spus doar că nu a văzut indicatorul de la intrarea în pasaj și a avut ghinion.

„Din păcate, am luat decizia să mă îndrept spre tunel. Nu era niciun semn că era interzis. A fost ghinion. După impact, nu credeam că va ieși cineva în viață. Am auzit strigăte și plânsete peste tot, eram șocat și incapabil sa reacționez. Din păcate eram eu la volan, dar ar fi putut fi altcineva”, a transmis conducătorul autocarului prin intermediul avocatului, în cadrul emisiunii „Ora Greciei” a postului de televiziune OPEN. „Dacă bara de metal nu era așa de grea, nu ne-ar fi rănit, el ar fi fost în viață și ne plimbam prin București. Sunt gata să apar în justiție, ori de câte ori mi se cere asta”, a mai transmis acesta, potrivit Libertatea.