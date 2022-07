Victime colaterale în dosarul Elenei Udrea. O avocată reclamă condamnările care au destrămat familii

cancer. În postarea sa, avocata prezintă pe larg cazul lui Rudel Obreja. Este vorba de un bărbat condamnat în urma unei grave erori judiciare. El a acuzat în repetate rânduri dureri în timpul proceselor , dar a primit doar NoSpa de la medicii din închisoarea unde și-a început executarea detenției. În urma mai multor investigații, s-a aflat că bărbatul suferă de

Postarea Silviei Uscov

„Câteodată mă mir și eu cât ne mai rabdă Dumnezeu cu păcatele noastre, dar se spune că ori sunt alții lecții pentru noi, ori noi pentru alții. Ca avocat am primit o lecție în data de 7 aprilie 2022, când s-a produs o gravă eroare judiciară, pe care se pare că, deocamdată, trec zilele și niciun judecător nu are curajul să o îndrepte, dar pe care nimeni nu are obrazul să o conteste totuși.”

Avocata susține că a fost o eroare judiciară care a dus la despărțirea a doi oameni de familiile lor. „Unul este Elena Udrea, iar celălalt este Rudel Obreja. La 2 săptămâni după încarcerare, Rudel Obreja a început să acuze dureri. A primit NoSpa. Timp de 2 luni durerile s-au acutizat până au devenit de nesuportat, iar la ultimul termen de judecată abia putea să stea pe scaun și slăbise foarte mult.”