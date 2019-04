Viciul ascuns și potențial penal al lui Gigi Becali. A recunoscut acum. Care sunt riscurile

Ca orice alt om, Gigi Becali are și el un viciu ascuns. Acesta a recunoscut că a pariat 10.000 de euro pe „o combinație de două” din Liga Campionilor.





Patronul FCSB s-a dat singur în gât, într-o intervenție telefonică avută la o emisiune televizată. Gigi Becali a mărturisit că joacă sume de bani uriașe la pariuri online, deși regulamentul Federatiei Române de Fotbal interzice ferm acest lucru, scrie Cancan.

„Am vrut să pun și acum, dar mi-a spus Mihai că îi spulberă Juventus. Eu am încredere în echipa asta. Am pus 10.000 de euro, combinat cu siguranta Barcelona câștigă. Am pus 10.000 de euro pe 1X, combinat cu siguranță Barcelona câștigă. Am câștigat 25.000 de euro. Și vorbeam la începutul meciului când domina Juventus, și i-am zis să aștepte, ca Juventus m-a obosit. Și m-a sunat după pauză și mi-a spus: Băi, Gigi, nu mai înțeleg nimic”, a povestit Becali.

Becali a precizat că pariază prin interpuși, pe un cont online. Când i s-a transmis ca regulamentul FRF le interzice oamenilor de fotbal să parieze, chiar și prin „săgeți”, Becali a susținut că va afirma în fața Comisiei de Integritate că a mințit la televizor.

În istoria fotbalului românesc se numără mai multe episoade soldate cu condamnări pentru „blaturi” sau mită.

Fostul arbitru, Aurelian Bogaciu a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru un „blat”, dar n-a mai fost primit de Vasile Avram, atunci preşedinte la CCA, să revină în prima ligă.

Acesta a acceptat să vorbească despre un meci dubios, pe care l-a arbitrat! Evită să dea alte detalii, dar recunoaşte discuţii incredibile care au avut loc.

„Am simţit... Erau lucruri care mă depăşeau, dar mi-am văzut de jocul meu. Înaintea acelui meci, pe culoar, unul dintre asistenţi s-a dus să verifice jucători de lanţuri, apărători, chestii clasice. Şi acel asistent s-a întors şi mi-a spus: "Am auzit că unul dintre jucători a transmis colegilor Să nu uităm să nu dăm gol!”. „Hai, mă, poate ţi s-a părut!”, i-am spus. Am dat drumul la meci, am intrat în febra lui, nu-mi stătea capul să mă gândesc la asta.

La pauză, în cabină, eu uitasem complet, dar colegul de brigadă îmi zice. „Ai văzut, mă, că ăştia n-au dat gol?”. În a doua repriză nici măcar nu s-au mai apropiat de poartă! Meciul s-a terminat 1-0, au dat adversarii un gol cu capul de la 15 metri. După meci, patronul echipei care a pierdut dădea vina pe arbitri că dacă nu era ofsaid la o fază se termina 1-1!”, a spus Bogaciu pentru Gazeta Sporturilor.

Un alt caz asemănător este cel al lui Romeo Pașcu.

