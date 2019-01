Un VICEPRIMAR a ajuns de URGENȚĂ la spital. A fost ÎNJUNGHIAT!

Viceprimarul comunei Lungani, Mihai Târziu, a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat în zona abdomenului de către un tânăr care, în timpul unei petreceri, nu îi dădea pace fiicei edilului. În urma incidentului, polițiștii din Iași au deschis o anchetă. Presupusul agresor este cercetat în libertate pentru lovire sau alte violenţe.





Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, altercaţia a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în satul Goeşti, din comuna Lungani.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi, Ioana Buştiuc, a declarat că, în urma unui conflict spontan, un bărbat în vârstă de 53 de ani ar fi fost înjunghiat cu un cuţit tip briceag în zona abdomenului de către un tânăr de 21 de ani”, scrie MEDIAFAX .

Primarul susţine că l-a vizitat pe acesta la spital şi că urmează să fie externat.

„A fost înjunghiat. Am vorbit cu el la spital. A fost înjunghiat de către un băiat. În ziua de Bobotează, la noi în Lungani, în satul Goeşti, ies toţi afară, în centru, unde e şcoala, cu cerbul, cu capra, cu urs, cu obiceiurile ca în seara de Revelion. Am fost şi eu atunci, cu domnul viceprimar, am primit cerbul, capra, în căminul cultural, din satul Goeşti, după care eu am plecat la mine acasă, domnul viceprimar la dânsul. Am înţeles că el are un băruleţ, un magazin, în curte, am înţeles că s-ar fi dus acolo băiatul acesta, la o bere. M-a sunat atunci că a fost înjunghiat de un băiat, că l-a tăiat cu cuţitul la burtă. Mi-a zis că s-ar fi luat de fiica sa şi l-a tăiat cu cuţitul”, a spus Ioan Corobuţă, primarul comunei Lungani.

