Motanul Thomas, animalul de companie al Vicăi Blochina, a dispărut de miercuri de dimineață, iar de atunci, stăpâna sa a intrat în depresie. Fosta iubită a lui Victor Pițurcă nu mai are nici o clipă de liniște, și-a pierdut somnul, plânge în permanență și se roagă ca favoritul ei să se întoarcă acasă. Ea este gata să ofere și o recompensă celui care îl va găsi pe Thomas și i-l va returna.

„Mi-am pierdut pisica, un suflet pe care îl iubesc foarte mult. A dispărut azi dimineață (n.r. miercuri) în zona Episcop Cherasie, Piața Coșbuc. Vă rog mult să mă ajutați să o găsesc. Dacă ați văzut-o sau găsit vă rog mult să-mi scrieți. Ofer recompensă”, a scris Vica pe Instagram, rugându-i pe cei care i-au văzut postarea să o distribuie mai departe, pentru a o ajuta.

Potrivit libertatea.ro. Vica Blochina a postat mai multe imagini și mesaje pe rețelele de socializare, în speranța că-l va găsi mai ușor pe Thomas. Ea a povestit că a urmărit camerele de supraveghere video, a distribuit poza favoritului prin cartier și, mai mult, l-a căutat pe Thomas chiar și prin apartamentele vecinilor.

„Plâng încontinuu. Nu știu ce să mai fac. L-am căutat peste tot. Am intrat și în apartamentele vecinilor, i-am contactat pe toți. Parcă a intrat în pământ. Nimeni nu știe nimic. Nici pe camerele de supraveghere nu apare nimic. Nu pot să-mi dau seama. Am luat toate variantele în calcul, dar el nu a sărit niciodată de la balcon, nu a ieșit din casă, nu știu cum a putut să dispară. Vă rog din suflet să mă ajutați să-l găsesc că nu mai am liniște, nici eu, dar nici Edan”, a mai scris Blochina, pe Instagram.

Din păcate, vedeta nu a avut succes până acum, motanul nu s-a întors și nici nu a primit vreo informație de la cineva.