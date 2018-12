VIAȚA DUPĂ MOARTE? Mărturii incredibile ale unei femei despre ÎNTÂLNIREA cu DUMNEZEU

O femeie aflată în moarte clinică crede că l-a întâlnit pe Dumnezeu în viața de apoi, adăugând că poate descrie cu exactitate aspectul său fizic - inclusiv ceea ce purta, titrează Express.





Femeia, care preferă să fie numită Catherine spune că Dumnezeu a comunicat cu ea fără să-i spună un cuvânt și că acum ea îi poate descrie aspectul fizic.

Catherine a spus că a fost grav bolnavă în spital după ce a fost diagnosticată cu embolie pulmonară. Timp de trei sau patru zile, Catherine și-a pierdut conștiința pe patul de spital iar pentru câteva minute a intrat în moarte clinică și, în acel moment, este convinsă că ea s-a întâlnit cu Dumnezeu.

Ea povesteşte despre timpul lor împreună pe site-ul Fundației de Cercetare Death Nearly (NDERF): "Cineva a stat acolo sub forma unei ființe umane. Am simţit că o forţă de viata mă trage la el. " "Știam că este Dumnezeu. Apoi stătea lângă mine. Dumnezeu a fost cu mine și m-am simțit complet lângă EL".

"De exemplu, Dumnezeu a stat lângă mine cu o coroană din Lapis-Lazuli și perle. Simţeam că acea coroană era ușoară, deși perlele și lapisul-lazuli erau pietre grele. Atunci mi-am dat seama că a fost acolo". Cu toate acestea, în ultimul moment, se pare că Dumnezeu și-a schimbat gândul: "În momentul morții mele, el a decis să-mi trimită mintea înapoi în corpul meu și m-am întors la viață".

Unii cercetători susțin că aceste viziuni sunt fenomene normale și nu reprezintă neapărat un semn că Paradisul, Iadul și viitorul există. Dr. Sam Parnia, directorul Departamentului de Cercetare Critica şi Resuscitare la Şcoala de Medicină Langone, New York University, a declarat recent la o conferinta: "Oamenii descriu o lumină strălucitoare, caldă și primitoare, care îi atrage. Descriu că i-au văzut pe cei dragi morți, aproape ca și cum ar fi venit să îi primească. Ei spun adesea că nu doresc să se întoarcă pe Pământ în multe cazuri, este atât de confortabil și este ca un magnet care le atrage. Mulți oameni descriu sentimentul de a-și părăsi corpul și de a vedea cum doctori și asistente medicale doresc să-i salveze".

Potrivit dr. Parnia, notează Express, există explicații științifice pentru această reacție. El a mai spus că datorită tehnologiei moderne și științei, "moartea nu trebuie să se limiteze la filozofie și religie, ci poate fi explorată de știință" . El a mai adăugat că cei în moarte clinică "Pot să audă lucrurile și să înregistreze toate conversațiile care se petrec în jurul lor".

