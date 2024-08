Social Viața la bloc. Gestul care îi scandalizează pe vecini. Legea nu-i iartă pe făptași







România. Viața la bloc. Locatarii riscă amenzi mari dacă nu își respectă vecinii, fac gălăgie sau mizerie și fumează pe scara blocului și în lift. Un bărbat din Ploiești a declarat că fumatul în scara blocului este interzis din 2016, dar că vecinii săi nu respectă legea. El a spus că mulți aruncă peturile de bere sau pampersul copiilor în spațiile verzi.

Viața la bloc. Mulți locatari sunt nemulțumiți

„Pleacă melteanul să ducă punga de gunoi si, din casă până la ghenă, „bagă o tigară”, că tot are liberă o mână. Asta în cazul în care nu-i este lene. Altfel de la etajul 4 direct în spațiul verde (grădină) aruncă mizerii, PET-uri de bere… Până și pamperșii copilului”, a semnalat un ploieștean.

O femeie din Ploiești a declarat că vecinul său fumează foarte des în lift și că este inadmisibil. Locatara a spus că l-a rugat pe vecin să nu mai fumeze în lift pentru că este spațiul mic și că rămâne mirosul, dar că acesta nu a ascultat-o.

„Vecinul are obiceiul ca, atunci când urcă în lift, să-și aprindă țigara. I-am spus cu frumosul că are tot timpul să fumeze. Să nu mai fumeze în lift pentru că este spațiul foarte mic și fumul persistă mai mult timp. Nu am cum să mă înțeleg cu el”, a spus femeia pentru obsevatorulph.

Amenzi între 100 și 500 lei

Potrivit legii nr. 15 din 2016, art 3, alin 1, se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. Scara blocului este spațiu public, iar cei care fumează aici riscă o amendă între între 100 – 500 de lei.

Unde nu au voie să fumeze românii

Potrivit art. 3, alin. 11 din Legea nr. 349/2002, se interzice complet fumatul și în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private. Aici sunt incluse şi spaţiile adiacente, respectiv curţile unităţilor.

Românii pot fuma în mașina lor, dar nu și în taxi sau în mijloacele de transport în comun (tren, metrou, autobuz, autocar, tramvai). Se poate fuma în gară sau în stațiile de autobuz. Cei care sunt cu copiii în locurile de joacă trebuie să iasă din aceste zone pentru a fuma.