Una dintre participantele la manifestația care a avut loc sâmbătă în Parliament Square din capitala Marii Britanii a avut un mesaj-avertisment la adresa cuplurilor inter-rasiale:

„Nu faceți copii cu o persoană albă, afară de faptul că sunteți conștiente că vreți să vă asumați toată munca de creștere.”

Femeia a explicat că a fost crescută într-o familie mixtă din punct de vedere rasial: „Sunt produsul unei relații inter-rasiale. Nu am fost educată în privința trecutului meu, nu am fost educată în privința drepturilor mele, și am fost lăsată să cred că sunt agresivă, că agresivitatea era o parte înnăscută din mine.”

„Când am fost hărțuită și mi s-a spus că sunt agresivă, am crezut că eu sunt de vină, am crezut că eu sunt problema. Nu am înțeles atunci că Sistemul era problema”, a mai spus protestatara londoneză, citată de Breitbart.

Ea le-a cerut celor prezenți „să aibă astfel de discuții dificile cu bunicul vostru rasist, cu bunica voastră rasistă, pentru că avem nevoie de voturile lor la sfârșit. Până când vom avea o revoluție, în care nu vom mai avea nevoie de sisteme de vot – Partidul Laburist, Partidul Conservator – știu că aceste discuții nu sunt confortabile, dar persoanele de culoare trăiesc de mult neconfortabil.”

Făcându-se ecoul apelurilor care răsună pe străzile Americii, protestatara a cerut și ea manifestanților aflați de față să „găsească mijloace de a tăia fondurile poliției, mijloace prin care să putem merge înainte. Destul!”

„Protestul nu se termină aici, mergeți acasă, educați-vă, găsiți-i pe negrii radicali, fiți voi negrii radicali de care avem nevoie pentru a răsturna sistemul”, a spus vorbitoarea.

Un alt activist Black Lives Matter, părând să nu fie conștient de ilegalitatea adunărilor din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, a întrebat cu înflăcărare retorică:

„Dacă doriți să țipați și să strigați la mine că fiecare viață contează, atunci de ce nu sunteți toți pe străzi, să strigați că viața mea de negru contează?”

Deși presa „mainstream” a caracterizat protestul drept „în mare parte pașnic”, demonstranții au devenit violenți în apropierea reședinței premierului din Downing Street.

De asemenea, a fost vandalizată și statuia lui Winston Churchill.

Manifestanții de la Londra au salutat cu enzusiasm haosul de pe străzile Americii, ca pe un semn că „Occidentul se prăbușește” („West is Falling”).