Orice creştere a pensiilor cu mai mult de 10% decât cresc – oricum nesustenabil – salariile, nu face decât să dezechilibreze şi să adâncească deficitul, deoarece pensiile se plătesc pe baza salariilor, nu pe bază de acumulări trecute, a spus astăzi economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), Valentin Lazea.

„Lumea habar nu are în România, la 30 de ani de tranziţie, că avem un sistem de tip ‘pay as you go’, adică pensiile de azi sunt plătite de salariaţii de azi. Pensiile se plătesc pe baza salariilor nu pe bază de acumulări trecute”, a mai spus Lazea.

Economistul-şef al a explicat că, în cazul în care pensiile cresc cu 40%, așa cum prevede legea, în 2022 salariile şi pensiile vor reprezenta 22,2% din PIB, adică va avea loc o creştere de peste 6% faţă de anul 2015.

Lazea susține că este o iluzie dacă se consideră că aceste pierderi şi cheltuieli crescute pot fi compensate cu măsuri precum eliminarea pensiilor speciale pentru 9.000 de persoane (magistraţi, diplomaţi, aviatori).

