VEȘTI CUMPLITE de la Hollywood! Din păcate, a mai murit un actor celebru. A jucat în filme cunoscute

Anul 2019 vine cu vești triste în lumea cinematografie mondiale. Unul dintre actorii de la Hollywood cu renume a încetat din viață





William Morgan Sheppard a murit la vârsta de 86 de ani. Actoruld e origine britanică a apărut în filme celebre, precum Star Trek, Dr. Who și Mad Men

Actorul a murit pe 6 ianuarie, în Los Angeles, California.

Fiul său i-a călcat pe urme și a devenit și el actor. Acesta a apărut în câteva seriale precum NCIS sau Doctor Who’s The Impossible Astronaut.

William Morgan Sheppard a mai primit roluri în Hawk The Slayer, The Elephant Man și The Sea Wolves în anii 1980, dar și în fime apărute după 2000, precum Wild At Heart, Star Trek VI: The Undiscovered Country și The Prestige.

Ionut Dolanescu rupe tacerea! Ce spune despre starea de sanatate a Mariei Ciobanu!

Pagina 1 din 1