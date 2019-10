Deși se află cu un picior de plecare de la guvernare, ministrul demis al Muncii, Marius Budăi, a anunțat marți că nu renunță la creșterea salariului minim cu 100 de lei. Astfel ,Executivul va pune în dezbatere publică un proiect de hotărâre care va prevede majorarea salariului minim, anunță digi24.ro.

Budăi spune că PNL vrea să desființeze salariul minim și să îi transforme pe angajați în niște sclavi.

„Vor să desfiinţeze salariul minim (noul guvern – n.r.), adică să ne aducă cumva la un nivel de sclavagism modern. Am luat decizia aseară, într-o discuţie cu doamna premier şi cu domnul ministru Teodorovici că mâine dimineaţă (miercuri – n.r.) să punem în transparenţă publică o Hotărâre de guvern prin care vom majoră salariul minim pe economie cu 100 de lei, aşa cum scrie în programul de guvernare”, le-a spus ministrul Budăi, simpatizanţilor şi primarilor PSD la Botoşani, prezenți la o întâlnire electorală la Botoșani.

Laude la adresa Guvernării

„Atunci când vii la guvernare şi beneficiezi de a două cea mai performantă creştere economică din Uniunea Europeană, când şomajul e de 3%, când salariile cu crescut cu 49%, iar pensia cu 4 %, e bine”, a mai spus ministrul

„Astea e ‘greaua moştenire, oameni buni’. Dar am văzut că, mai recent, Banca Mondială şi FMI sunt pesedişti. Au spus că guvernul condus de Viorica Dăncilă a condus bine ţara şi haideţi să revizuim creşterea economică pe plus, cu siguranţă sunt pesedişti. (…) Păi să-i vedem noi pe ăia să continue ceea ce am început noi, să aibă a două cea mai mică taxare din UE, să aibă şomajul la 3%, să majoreze salariile cu 49%, pensiile cu 45%, şi cu toate acestea, datoria publică în procent din PIB să fie scăzută, pentru că avansul economic al României în ultimii trei ani a făcut că, pentru prima dată în istoria României, PIB-ul României să treacă de 1.000 de miliarde de lei. Asta e o ‘greaua moştenire’ şi îi provoc de aici, de la Botoşani, să se ţînă de ea. Haideţi să vedem ce ne pregătesc, şi aici lucrăm cu materialul clientului: ei spun aşa – ‘nu tăiem pensiile’, şi eu îi cred că doar sunt prostul lor. Ei spun ‘nu tăiem pensiile, dar facem impozitare progresivă’. Domnul premier desemnat a spus săptămâna trecută că scutirile de impozit date de către Viorica Dăncilă şi de către guvernul PSD sunt nişte tertipuri. Consilierul economic al premierului desemnat a spus că majorările de salarii şi pensii sunt iluzii.

Alt pretendent la funcţia de ministru al Finanţelor a spus că toţi bugetarii sunt praf, a spus că părinţîi şi bunici noştri sunt asistaţi social şi a mai spus că trebuie să dăm afară cel puţîn 400.000 de bugetari. Funcţionarii publici în România sunt 66.000, până la cei contractuali în deconcentrate sunt până la 100.000. Pe cine vor aceşti oameni să dea afară? Pe salvatorii de la ISU, pe cei de la jandarmi, pe profesori, pe medici?”, a afirmat Marius Budăi.

Te-ar putea interesa și: