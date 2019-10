Smiley lanseaza “My Love”, o piesa-terapie pentru relatiile de iubire incercate de timp si de timpuri. “Piesa My Love este ca o declaratie de dragoste pe viata, este o invitatie la neuitare a momentelor care leaga doi oameni”, descrie Smiley piesa pe care a scris-o in Statele Unite ale Americii alaturi de compozitori care au facut muzica pentru Michael Jackson, Whitney Houston, Enrique Iglesias, Jessie J sau French Montana.

“Imi doresc ca cei care o asculta sa se simta bine, sa isi ia perechea la dans si sa se bucure de moment sau, daca sunt singuri, sa-si aminteasca de persoana iubita”, spune Smiley despre My Love, o piesa banku, un stil muzical nou, ca un mix de reggae, dancehall si pop.

Videoclipul piesei este filmat in America de catre Edward Aninaru, la Salvation Mountain din Desertul Californian, o constructie plina de simboluri, dedicata credintei si iubirii.

Desi este un loc deschis vizitatorilor si celor care vor sa mediteze, filmarile la Salvation Mountain se fac doar pe baza unei aprobari si a compatibilitatii dintre artist cu opera sa si valorile pe care le reprezinta spatiul. Dupa ce i-au studiat activitatea si muzica, cei de la Salvation Mountain au remarcat vibe-ul piesei “Acasa” si i-au primit cu bucurie pe Smiley si echipa sa pentru filmari.

“Filmarile au durat o zi intreaga si pot sa spun ca mi-a fost cel mai cald din toata viata mea, cred ca erau in jur de 50 de grade. In plin desert, fara niciun pic de umbra si sub un soare puternic, am rezistat pana la urma si a iesit un clip bun.”, povesteste Smiley care a avut alaturi la filmarile clipului un fotomodel exotic din Los Angeles.

“My Love” face parte dintr-o serie de piese pozitive in limba engleza pe care Smiley si-a propus sa le lanseze in viitorul apropiat cu care spera sa ajunga in vietile si playlisturile cat mai multor oameni din intreaga lume.

