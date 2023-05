Vești bune despre Schengen. Eugen Tomac: Declarația președintelui CJUE îmi dă şi mai multă speranță

Eugen Tomac a reaciţonat după declaraţia preşedintelui CJUE privind intrarea României în Schengen: „Comentariul făcut cu privire la statutul nostru de ţară membră a Uniunii Europene, neacceptată până la această oră în Spaţiul Schengen, este unul corect. În primul rând, discutăm despre drepturi. O definiţie a Tratatului (Uniunii Europene – n.r.) este legată de libera circulaţie în spaţiul Uniunii Europene. Referirea la faptul că trebuia să fim de mult în Spaţiul Schengen este cât se poate de corectă. Acelaşi lucru îl reclam şi eu în procesul pe care l-am deschis la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) împotriva Consiliului Uniunii Europene. Nu poate decât să mă bucure o asemenea afirmaţie, pentru că vine din partea unei eminenţe în materie de jurisprudenţă europeană şi îmi dă şi mai multă speranţă în ceea ce priveşte demersul făcut. Rămân la opinia mea – că este singura cale scurtă prin care putem intra în Spaţiul Schengen şi mult mai rapid decât va decide Consiliul de Miniştri”, a spus liderul PMP.

Koen Lenaerts: România şi Bulgaria trebuie să intre cât mai curând în Spaţiul Schengen

Afirmaţia liderului PMP este făcută după ce, în timpul unei vizite la Iaşi, preşedintele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Koen Lenaerts, a afirmat că România şi Bulgaria trebuie să intre cât mai curând în Spaţiul Schengen, motiv pentru care ar trebui soluţionat cât mai repede dosarul aflat la CJUE.

„De la bun început doresc să precizez că locul României este în interiorul zonei Schengen. Ca atare, accederea României şi a Bulgariei la zona Schengen va trebui să se realizeze cât mai curând posibil. Este foarte clar că dosarul de la CJUE trebuie soluţionat repede. Atunci când primeşti un stat nou, cum ar fi România, este ca şi cum toate graniţele din interiorul Uniunii se deschid, iar frontierele statelor interioare pot fi traversate uşor de persoanele şi bunurile din statele membre. Frontierele externe ale Uniunii, apărarea acestora devin o problemă a tuturor. În momentul în care România şi Bulgaria intră în zona Schengen, apărarea graniţelor Uniunii Europene automat devine o problemă a tuturor, nu doar a statelor de la graniţe”, a afirmat Koen Lenaerts, care a fost prezent la Universitatea A.I.Cuza din Iaşi pentru a primi titlul de Doctor Honoris Causa.

Eugen Tomac a depus o contestaţie privind anularea votului împotriva primirii României în Spaţiul Schengen

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a explicat că România poate fi inclusă în Schengen în cazul în care CJUE soluţionează repede contestaţia depusă de el, după ce în decembrie 2022 ţara noastră şi Bulgaria au primit vot negativ pentru primirea în spaţiul de liberă circulaţie.

Mai exact, Eugen Tomac a depus acţiunea privind anularea votului împotriva primirii României în Spaţiul Schengen, la Tribunalul Uniunii Europene, în data 6 februarie. În această acţiune sunt invocate mai multe articole şi alineate din Tratatul Uniunii Europene şi Tratatul de Funcţionare al Uniunii Europene.

„Sunt două aspecte. Eu am făcut acest demers în calitate de deputat al Parlamentului European, dar neavând calitate de reclamant privilegiat trebuie să îmi justific interesul direct. Deja purtăm o serie de corespondenţe pe acest subiect. Pe de altă parte, am mai iniţiat o petiţie prin care cer PE să intervină în acest proces de partea mea, pentru că sunt membru în acest Parlament. Pe lângă anularea deciziei din 8 decembrie 2022 mai solicit în demersul făcut la CJUE şi ca pe viitor eurodeputaţii să aibă calitatea de reclamant privilegiat cu Consiliul Uniunii şi în relaţia cu Comisia. Însăşi PE a obţinut această calitate în urma unui proces la CJUE. Dreptul European este într-o continuă evoluţie şi am toată speranţa că vom obţine un câştig de cauză. Dacă PE va interveni, calea va fi foarte scurtă şi avem şansa ca în acest an să se închidă acest proces. În caz contrar va dura, în medie, 1,5 – 2 ani”, a declarat Eugen Tomac, potrivit Agerpres.