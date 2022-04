Veste uriaşă pentru Gigi Becali! A aflat chiar de Sărbători. „Se naște peste 4-5 luni!”

Gigi Becali va fi bunic pentru a doua oară. Fiica sa, Theodora, i-a oferit patronului FCSB cel mai frumos cadou. Marele anunț a fost făcut chiar de Paște.

Theodora, fiica cea mare a patronului de la FCSB, este însărcinată pentru a doua oară cu Mihai Mincu. Aceasta s-a căsătorit în 2019 și are parte de o relație fericită.

Patronul FCSB urmează să devină bunic la finalul anului 2022. Prima sa nepoțică s-a născut în 2020 , chiar în ziua în care formația roș-albastră juca un derby cu CFR Cluj, în Gruia.

Gigi Becali a declarat că este mai fericit ca niciodată și că nepoata sa, Măria, are o legătură strânsă cu Dumnezeu. Acesta se simte împlinit când vede că micuța sărută fiecare icoană din casă.

„Aștept al doilea nepot. Se naște peste 4-5 luni. Nepoata mea vine și pupă toate icoanele. Eu am ajuns târziu la credință. Eu am ajuns târziu la credință. Tata era lacom și eu m-am luat după el. Acum sunt lacom de Hristos”, a declarat Gigi Becali la România TV.

„Vreau ca toată lumea să fie la fel de fericită cum sunt eu acum. Copiii nu vor să vorbesc așa mult despre asta. Vorbesc cu voi din dragoste, dar nu vreau să mai vorbesc despre copii. Are 3,9 kilograme. O cheamă Maria. Nașii sunt fata lui Teia și ginerele. Seamănă cu mine. De azi, de la 8 dimineța când eram la biserică, și până când a născut, pe la prânz, am fost în lacrimi și m-am rugat să nască fata bine”, a explicat Gigi Becali la România TV, imediat după nașterea Mariei, în luna iunie.

Gigi Becali și iubirea pentru Dumnezeu

Nu mai este un secret că Gigi Becali are parte de o mulțime de surprize. Acesta se roagă la Dumnezeu în fiecare zi și îi mulțumește pentru tot ce are în viață.

”Hristos moare pe cruce și învie a treia zi! De aici începe credința. Înseamnă că dacă tu crezi că a murit și a înviat! El s-a făcut om și apoi s-a făcut Dumnezeu și a înviat. Cu alte cuvinte și noi, oamenii, ne putem îndumnezeii.

Dacă îți e frică de moarte înseamnă că nu crezi în învierea morților. Doar dacă fac păcate. Am pus eu mască în pandemie? Am făcut COVID de 20-30 de ori! Nu vreau lepădare. Biserică și acasă! Nu am venit la palat. Dacă mor mă ia Hristos și gata!

Am fost la Athos. E un părinte Iulian și m-am bucurat mult. Nici nu mai vorbea, îi săpaseră groapa. A început să vorbească cu mine: Gheorghiță, Gheorghiță!

Ni s-au unit inimile și nu a mai vrut să moară pentru că m-a văzut pe mine plângând din dragoste. Are 97 de ani! Toți călugării se spovedesc la el! Mă iubește extraordinar!” a declarat Gigi Becali.