Veste șoc în lumea muzicii internaționale. A murit artistul care a înființat formația UB40. Sigur ai dansat și tu pe piesa ”Red, red wine”

”Suntem devastaţi că trebuie să vă spunem că dragul nostru Astro a murit astăzi după o scurtă boală. Lumea nu va mai fi niciodată aceeaşi fără el”, a scris pe Twitter, sâmbătă, 6 noiembrie, grupul care acum poartă numele de UB40 featuring Ali Campbell & Astro.

UB40 a avut peste 40 de melodii de top 40 în Marea Britanie și este recunoscută drept una dintre cele mai de succes trupe ale Marii Britanii. Numele formaţiei, fondate în 1978 la Birmingham, se referă la formularul britanic de cerere a dreptului de şomaj (Unemployment Benefits, Form 40).

Preluarea de către UB40 a cântecului „Red Red Wine” de Neil Diamond a propulsat grupul în fruntea clasamentelor cu peste 100 de milioane de discuri vândute.

Pe 23 august, a murit și Brian Travers, alt membru fondator al trupei britanice UB40, la vârsta de 62 de ani, după o luptă cu cancerul. Travers a format trupa în 1978 cu cântăreți din diferite școli din Birmingham.

Printre hiturile UB40 se numără Red Red Wine și (I Cant Help) Falling in Love With You, iar trupa a vândut aproximativ 100 de milioane de albume în toată lumea.