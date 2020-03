Astfel, pentru cea mai importantă zi din viața unui cuplu, legea va permite alegerea unui cadru deosebit, natural sau arhitectural.

Iar autoritățile statului care încheie căsătoriile vor merge acolo pentru a îndeplini formalitățile necesare cununiei civile.

Anunțul a fost făcut de deputatul PNL Florin Roman, într-o postare pe Facebook.

„În viața politică agitată din Parlament, încerc sa găsesc normalitatea și să duc la bun sfârșit cât mai multe legi pe care le-am inițiat! Azi, printre audieri, am avut și doua proiecte de lege, care au primit raport de adoptare și merg la votul final”, a scris politicianul.

„Unul se referă la ziua satului romanesc, in care putem sa ne mândrim cu traditiile și obiceiurile noastre, pentru a nu le uita in negura vremurilor moderne! Mai ales acum in vremea in care kitschul este prezent peste tot!”, a mai anunțat Florin Roman.

„Al doilea proiect se referă la posibilitatea pe care o vor avea tinerii, sa organizeze cununiile și in parcuri, grădini, muzee, plaje, locuri alese de ei, pentru cel mai important moment al vieții lor”, și-a explicat politicianul inițiativa.

„E nevoie de normalitate, pentru ca dincolo de crizele politice, rămân oamenii și problemele lor! Așa sa ne ajute Dumnezeu!”, a încheiat deputatul.

