Chemal Taner a fost internat după ce s-a infectat cu coronavirus, iar în ultimele zile, din cauză că starea de sănătate s-a înrăutățit, a fost transferat la terapie intensivă.

„Vestea că unul dintre cei mai renumiți medici stomatologi români ai momentului, Dr. Taner Chemal, a plecat dintre noi lasa în sufletul și conștiința tuturor un gol ce nu va putea fi umplut niciodată. Un exemplu de etică, perseverență, tenacitate și bun simț, Dr Taner a fost întotdeauna alături de AMSMB și UNAS și a raspuns fără ezitare DA atunci cand a putut să sprijine activitățile noastre profesionale”, se arată în mesajul postat pe Facebook de Uniunea Națională a Asociațiilor Stomatologice din România.

Potrivit reprezentanților Spitalului Colentina, medicul avea și alte comorbidități.

Chemal Taner era din Constanța, de etnie tătară, era specialist în implantologie avansată, chirurgie orală, parodontologie și stomatologie digitală și avea propriul business început în 1999. A fost membru al Societății Române de Reabilitare Orală, Societății Române de Implantologie Orală și Biomateriale, Societății de Stomatologie Estetică din România, Academy of Osseointegration, European Association for Osseointegration, International Team for Implantology, International Congressof Oral Implantologists și American Academy of Implant Dentistry.

Soții Eram, infectați cu Covid

Chemal Taner a fost și medicul soților Eram care, la rândul lor, au fost și ei infectați cu Covid – 19. După mai multe zile de spitalizare, și după ce testele i-au ieșit negative, Andreea Esca a revenit la pupitrul știrilor Pro Tv.

„Da, am fost bolnavă de Covid-19, atât eu, cât și soțul meu și unul dintre copii, și mulțumită lui Dumnezeu și medicilor extraordinari, alături de care am trecut în această perioadă nefericită, suntem bine și avem un rezultat negativ astăzi, toți 3.

Lucrurile au fost foarte ciudate, nu știu dacă neapărat complicate, dar niciodată nu te aștepti să ți se întâmple ție, oricum ar fi, și primul care s-a îmbolnăvit în familia noastră a fost soțul meu. Avea de 2 zile febră foarte mare, pe care inițial am asociat-o cu o problemă mai mult gastrică. Ne-am gândit că poate are o enterocolită sau, cine știe, chiar o toxinfecție alimentară, pentru că el de obicei atunci când avea orice fel de probleme cu stomacul făcea și febră.

Numai că mi s-a părut ciudat că era aproape a 3-a zi în care făcea febră și era febră foarte mare, aproape de 40 de grade. De obicei, când pățea așa ceva, se întâmpla o singură noapte în care avea, nu știu, febră 38, și a doua zi era în regulă. Atunci ne-am impacientat și am chemat salvarea. Ne-am făcut testul de coronavirus. El a ieșit pozitiv, eu am ieșit negativ. Bineînțeles că imediat a fost dus la spital. Eu, bineînțeles că am hotărât, chiar dacă aveam un rezultat negativ, pentru că avusesem contact cu cineva care avusese un rezultat pozitiv, să rămân în izolare pentru 14 zile și să-i fac testul și băiatului nostru care locuiește cu noi”, a povestit Andreea Esca la Știrile Pro Tv.