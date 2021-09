Veste bună pentru milioane de români. Televiziunea legendară revine la TV. A făcut istorie în anii 2000

Oamenii care au crescut cu Atomic TV au fost surprinși plăcut de reîntoarcerea postului muzical. Consiliul Național al Audiovizualului a dat astăzi o licență audiovizuală ce va avea denumirea Atomic. În noul proiect se află Nicolae Șerbu, omul care s-a ocupat și în trecut de Atomic Tv.

Nicolae Șerbu a făcut o vizită la CNA

Postul Tv va fi SD și HD, iar Nicolae Șerbu a anunțat o investiție de un sfert de milion de euro, marea parte fiind investită în programe, iar restul în echipamente.

„Restul cabliştilor ne-au asigurat că dacă vom avea programe competitive vom fi difuzaţi cu siguranţă”, a spus Nicolae Şerbu. „Lucrez la dosarul pentru autorizarea studiourilor, pe care urmează să-l depun la CNA. Ne dorim să intrăm pe TV cât mai repede. Înainte de TV vom începe emisia online, unde vom fi şi 4K”, a mai declarat acesta .

Postul TV se reîntoarce în sprijinul artiștilor români

Nicolae Şerbu a transmis că motivul principal pentru care Atomic TV se întoarce este să sprijine artiștii din România.

„Intenţia de lansare a postului Atomic vine pe fondul lucrurilor care întâmplă în industria muzicală de la noi. Am considerat că este momentul să intervenim pentru a sprijini artiştii din România. Acesta este scopul principal.Avem colaborări cu majoritatea şcolilor de muzică din ţară. Dorim să participăm la descoperiea noilor talente muzicale. Estimăm un procent de 80% muzică românească”, a povestit Şerbu.

ATOMIC TV o să fie prezent în online

CNA a oferit licența audiovizuală pentru difuzarea prin rețele de comunicații electronice, iar fanii pot să urmărească postul chiar și online, pe aplicații de mobil, smart Tv și OTT.

Postul Atomic Tv a fost lansat în anul 1999 de către o companie din SUA. A fost prima televiziune care a lansat artiști români, iar multe hituri s-au auzit în premiera la acest post TV.

„Atomic a fost fondat de o companie din SUA, în 1999. Societatea respectivă a intrat în faliment, în 2003. Marca a fost scoasă la licitaţie, iar eu care aveam intenţia să fac un canal am participat la licitaţie şi am adjudecat-o. La bază stând neînţelegeri între partenerii care gestionam Atomic am decis să întrerupem o perioadă emisia”, a declarat Nicolae Şerbu.