„Da. S-a decis trimiterea înapoi la Parchet pentru refacerea urmăririi penale, fiindcă au fost niște lucruri în neregulă acolo cu privire la mine și nu numai. S-a decis trimiterea înapoi…Sunt mai multe capete de acuzare. Dar așa cum am susținut la început, așa spun și acum, sunt nevinovat, adevărul iese ușor la suprafață.

Dacă era 100% adevărat, până acum eram trimis în judecată și era luată o soluție împotriva mea (…) Nici măcar o acuzație nu a fost complet probată. Așa cum am spus și acum trei ani, ușor-ușor o să terminăm cu bine, nicio acuzație nu a rămas în picioare, iar asta pentru mine și familia mea e un pas înainte. E o luptă continuă. Mergem înainte. ”, a declarat Dani Mocanu, pentru Antena Stars.

Dani Mocanu, scandal-monstru cu Poliția! Acuză manevre perverse pentru a fi amendat

În aprilie, manelistul Dani Mocanu a acuzat un polițist cu care ar fi fost la o petrecere că a trimis după el un echipaj, pentru a-l testa cu alcooltestul. Poliția a declanșat o anchetă internă.

Celebrul manelist a fost prins sub influența băuturilor alcoolice la volan. Cu doar câteva minute să fie reperat în trafic, artistul a petrecut fix cu polițistul pe care, recent, l-a amenințat. Cântărețul este ferm convins că a fost “lucrat” de agent, arată cancan.ro.

Pe 13 aprilie, Dani Mocanu a fost amendat de un polițist pe motiv că nu avea asupra lui nici buletinul de identitate, nici declarația pe propria răspundere, încălcând, astfel, ordonanțele militare. Gestul agentului l-a enervat însă la culme pe manelist.

Dani Mocanu s-a supărat atât de tare, încât a anunțat pe Facebook că așteaptă scuze de la cel care a “îndrăznit” să-l sancționeze contravențional. La câteva zile distanță, cântărețul și agentul s-au întâlnit.

„Am primit un mesaj de la un prieten. Salut, Dani! Polițistul care te-a sancționat acum două zile te-a chemat la el, la băut. E ziua lui de naștere, împlinește 26 de ani. A zis că-i pare rău de ce s-a întâmplat, nu te-a recunoscut>>. M-am bucurat, am zis că un prieten în plus nu strică. M-am îmbrăcat și am plecat la petrecerea respectivă”, a declarat Dani Mocanu.

La petrecere, Dani Mocanu susține că a fost tratat corespunzător, cu băutură și mâncare. În casa agentului a petrecut în jur de două ore. Probleme au apărut la plecare. După ce s-a urcat la volan, manelistul a observat că era urmărit de un echipaj de poliție. Artistul a fost tras pe dreapta și dat jos din autoturism.

Oamenii legii l-au întrebat dacă nu cumva a consumat băuturi alcoolice. În prezent, Dani Mocanu este ferm convins că echipajul de poliție a acționat la solicitarea agentului cu care a petrecut. A fost declanșată inclusiv o anchetă internă în Poliție.