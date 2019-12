Noi, gazetarii EVZ, am consemnat aproape 28 de ani tot ce a trăit România. De la 1 ianuarie 2020, intrăm în Programul 2: ne concentrăm exclusiv pe online, pe dezvoltarea site-ului evz. ro. Închidem un capitol și ne-a cuprins nostalgia. Avem o istorie frumoasă în spate și am ales ca în ultimul număr care se va așeza în colecția ziarului, păstrată la Biblioteca Națională, să împărtășim cititorilor noștri o parte din amintirile celei mai tumultoase redacții a unui cotidian național.

Ion Cristoiu, maestrul care a creat Evenimentul zilei într-o formulă care a schimbat fața presei românești, a descris extraordinar, în câteva fraze, nebunia și spiritul redacției pe care o adunase în jurul lui. Într-un interviu de acum vreo 7-8 ani, spunea: „Principala amintire legată de Evenimentul zilei, cea mai frumoasă, este faptul că am lucrat cu o redacţie de entuziaşti. Nu pot lucra cu oameni morţi, cu gazetari care nu consideră că gazetăria este cel mai important lucru din lume.

Acum îmi dau seama că nu atât succesul ziarului, tirajul sau autoritatea ziarului m-au impresionat, ci credinţa extraordinară a tinerilor cu care am lucrat că ceea ce fac ei este ceva ieşit din comun. Ceea ce nu mai întâlnesc azi”, mărturisea Ion Cristoiu. Exact așa! În perioada 1990- 2009, toți jurnaliștii erau de-a dreptul îndrăgostiți de meseria lor și nu de computerul și telefonul de pe birou. Noi, cei de la cel mai iubit ziar de către cititori, am spart însă tiparele cu un stil aparte. Am mai spus-o, dar o repet pentru memoria acestui ultim număr pe hârtie, impregnat de mirificul miros al cernelii tipografice.

Noi suntem cei care făceam ca sute de mii de oameni să stea la coadă la tarabă, în fiecare dimineață, ca să ceară ”Evenimentul zilei” sau ”Bulina roșie”, cum i se mai spunea ziarului datorită semnului grafic ales. Noi suntem cei care aduceam cititorilor cele mai tari știri despre ce se întâmpla în spatele ușilor închise de la Cotroceni, Palatul Victoria și din restul instituțiilor guvernamentale. Știri pe care oamenii nu le auzeau la televizor. Noi suntem cei care-i făceam pe funcționarii publici să tremure la gândul că vor fi obiectul anchetelor noastre și au fost destui care au mărturisit că primul ziar la care se repezeau dimineața murmurând ”ce-or mai fi scris aștia de la Bulina rosie?” era ”Evenimentul zilei a lui Cristoiu”.

Noi suntem cei care puneam omul obișnuit în centrul atenției celorlalți, făcând din faptul divers unul senzațional, menit să destindă cititorul sau să-l provoace la comentarii. Noi suntem cei care ajungeam la locul accidentului sau crimei înaintea Poliției sau odata cu ea și care, întotdeauna, obțineam de la martori sau vecini cele mai interesante declarații. Noi suntem cei care aduceam publicului românesc cel mai interesante știri de pe mapamond, atunci cand nu existau atâtea agenții de presă sau Google. Noi suntem cei care am avut un cuvânt greu de spus în istoria presei.

Și tot noi, cei de ieri, suntem profund nemulțumiți și critici cu starea presei de azi. Așadar, dragi cititori fideli ziarului tipărit, ați fost și sunteți partenerii noştri cu care am împărtășit și cu care vom împărtăşi zilnic informaţii, comentarii, anchete, analize politice, opinii. Veniți cu noi în Programul 2 și alăturați-vă sutelor de mii de posesori de telefoane mobile, tablete sau computere care își încep ziua citind pe un ecran luminos articolele publicate pe evz.ro!

