Vedetele care au picat Bacalaureatul. Faima nu le-a adus rezultate bune la învățătură

Faima nu vine la pachet și cu rezultate bune la învățătură. Mai mulți artiști din România nu au promovat examenul de Bacalaureat, ba chiar s-au ales cu note de doi și trei. Cu toate că ei vin din familii celebre, asta nu le-a adus succes acum. Printre nefericiți se numără băiatul lui Romică Țociu.

Băiatul său, Cătălin, a obținut rezultate de-a dreptul dezastruoase atât la română, cât și la istorie. Nici fiul cântărețului Nicolae Guță nu a avut mai mult succes. Acesta a luat doar nota 3. El a depus contestație, dar a primit note și mai mici.

Și Margherita de la Clejani a picat examenul de Bacalaureat. Solista a luat 6,4 la română, 5,2 la istorie şi 6,35 la geografie. Fiica Clejanilor a picat BAC-ul cu numai două sutimi, obţinând media 5,98.

„Sunt foarte foarte supărată şi am făcut contestaţie la Bac şi vreau să menţionez că eu am învăţat foarte mult pentru acest Bac din 2012. Am învăţat la română cât n-au învăţat alţii în 12 ani eu am învăţat în câteva luni şi, pe lângă cântările pe care le am, am învăţat acum. Am scris, asta mă doare cel mai tare, că am rezolvat toate subiectele”, spunea, atunci, Margherita de la Clejani.

Cu toate astea, artista a reușit să aibă note mari la examen în 2012.

Vedetele din România care au picat bacul

Ghinion a avut și Adelina Pestrițu. Vedeta a luat doar 3,60 la scris.

„Am luat nota 10 la proba orală, dar la scris am luat numai 3,60. Nu se pune problema că nu am învăţat. S-a întâmplat însă că am confundat subiectele, şi, în loc să scriu despre «Ion», am scris despre «Moromeţii». Am umplut patru pagini despre un subiect greşit. În acel an trei sferturi de ţară a picat la română”, a explicat Adelina Pestrițu.

Mai multe vedete din țară au luat note mici la Bac:

Cătălin, fiul lui Romică Țociu – 2,40 la română, 4,30 la istorie

Nicu, fiul lui Nicolae Guță – nota 1,00 la română, 2 la Geografie și 3 la matematică.

Margherita, fiica Clejanilor – media 5,98.

Alexandru Pădureanu, fiul Corneliei Catanga – a obținut note de 3 și 4 la probele scrise.

Victoraș, fiul milionarului Micula – media 4,00.