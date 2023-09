O vedetă de la PRO TV și-a amânat nunta. Toate planurile i-au fost date peste cap

Prezentatoarea de la PRO TV Ramona Păun a explicat de ce nu s-a mai căsătorit cu nepotul lui George Mihăiță. Aceasta a declarat că s-a confruntat cu o mulțime de probleme și că a amânat nunta mult așteptată. Ea a mai spus că nu mai dorește o petrecere mare și că va face o ceremonie mică în Bali.

„Nunta a fost amânată, nu anulată! Există dragoste! Prima dată a fost pandemia! O să se întâmple, am schimbat strategia de joc. Au fost multe impedimente, dar important e că nu am abandonat lupta. Viața e o luptă.

Prima dată a fost pandemia de vină, am parcurs mulți pași, dar s-a produs inevitabilul. Asta nu ne împiedică însă să ne iubim în continuare și să petrecem timp împreună. O să se întâmple, acum facem tactica de joc. Am schimbat tactica, aș putea spune. Eu iubesc petrecerile intime, așa că, dacă aș putea să transform și nunta în ceva mai intim”, a mai spus știrista.

Vedeta de la PRO TV nu și-a îndeplinit visul

Prezentatoarea aștepta cu nerăbdare să ajungă la altar cu iubitul ei, dar pandemia i-a stricat planurile. Ramona Păun, care visa la o nuntă ca în povești, a fost nevoită să se reorganizeze și să găsească soluții. Cei doi au plănuit să facă cununia religioasă și civilă în Bruges, dar au realizat că nu este posibil.

„Într-adevăr pandemia a pus pe hold planurile, dar acum ne mobilizăm să continuăm ce am început înainte de pandemie. Am vrea să fie ceva foarte discret, tocmai din acest motiv nu vorbesc foarte mult despre planuri până nu se concretizează, nu suntem foarte vocali în privința asta.

Ne-am dorit foarte mult să mergem să facem cununia religioasă și civilă în Bruges, acolo unde m-a cerut de soție, dar, din păcate, nu se poate, pentru că nu suntem cetățeni belgieni. E imposibil.

Am crezut că e posibil, am auzit de o experiență similară a unor cunoștințe și chiar eram foarte încântați, dar ni s-au tăiat brusc aripile când am vorbit la ambasadă. Ne reorganizăm cumva, în principiu mi-ar plăcea să fie un mix între o deplasare în străinătate și o petrecere aici”, a declarat Ramona Păun pentru Impact, în 2022.