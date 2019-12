Evident, Brigitte a postat și linkul către site-ul respectiv, unde raluca se cheamă Rachel, un model Playboy din România, și cine a avut chef a putut calcula cât vrea pe oră. Oră de companie, desigur. Brigitte a mai scris că Raluca Podea nu a dorit și nu dorește decât să mai ”ciupească” bani pe marginea ”subiectului Pastramă”.

”Dragii mei, vreau sa urmariți acest site de mai jos, pentru a vedea prețul celei care pretindea că ar fi avut o relație cu soțul meu, și a încercat să mai ciupească ceva bănuți pe subiectului Pastramă, după iesirea noastră din fermă”, este mesajul postat de Brigitte.

Pe site-ul respectiv, prețurile sunt în AED – dirhami, moneda oficiala din Emiratele Arabe Unite. 1 dirham este cotat 1, 17 lei. Podea cere, pe oră, 3.000 de dirhami , ceea ce înseamnă 3.516 lei. ”Rachel””perfecțiunea absolută, naturală și jucăușă”. Dar nu numai atât. În prezentare se spune că este ”elegantă și sălbatică”.

Nu demult, Raluca Podea a mărturisit că despărțirea de Florin Pastramă a marcat-o.

„Am avut un an destul de greu, foarte dificil pentru mine. Am avut o relație, am fost foarte dezamăgită, s-a terminat brusc. El (adică Florin Pastramă) a decis să meargă la un show de televiziune, acolo s-a îndrăgostit, eu așteptându-l acasă. (…). Cred că asta mi-a fost sortit și prefer să rămân singură”, povestea Raluca Podea la un moment dat.

