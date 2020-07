Hannelore a fost una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii. Fosta soție a lui Bogdan, cel alături de care și-a testat iubirea în Thailanda, arată total diferit.

Nu doar că și-a schimbat înfățișarea, dar a făcut și câteva modificări corporale pentru care e recurs la bisturiu, precum multe alte vedete autohtone, aceasta devenind o modă printre numele sonore din România care vor să se „tuneze”.

Vedeta nu doar că a recurs la operații estetice pentru a ajunge la măsurile pe care și le-a dorit întotdeauna, cum ar fi mărirea bustului prin implanturi de silicon sau injectarea de acid hialuronic în buze, dar a mai ales o cale de a-și schimba înfățișarea.

Frumoasa blondină de la Insula Iubirii nu mai este, de fapt, o blondină. Acum a ales să se facă șatenă, o nuanță care pe mulți dintre fanii ei i-a luat prin surprindere. Deși nu a fost o alegere deloc ușoară, a renunțat la blond și s-a vopsit într-o nuanță de șaten închis, arată ca o divă și a schimbat până și stilul vestimentar, care este unul desprins parcă din reviste.

Cum a afectat-o pandemia de Coronavirus pe fosta concurentă de la Insula Iubirii?

„Epidemia de coronavirus mă afectează doar în plan financiar, dar cred că nu sunt singura, toată lumea are de suferit. Sunt o fire activă și îmi place să am mult de lucru, să am activități. Locuind la curte, nu te poți plictisi niciodată.

A sosit rândul dulapurilor, rândul curățeniei generale, bucuria cățelușilor că ne jucăm mai mult cu ei.

Cred că întreaga planetă respiră acum mai mult. Parcă s-a luat o pauză de la tot… Și, un lucru bun în toată chestia asta este că voi transforma sufrageria în cinema, deci nu am timp să mă plictisesc” a spus Hannelore acum ceva vreme, conform Cancan.