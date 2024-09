Vechi camarazi de arme ai generalului Nicolae Ciucă răspund clipului de promovare a cărții despre viața acestuia: Ne-ați insuflat un spirit de luptători

Nicolae Ciucă a lansat un clip de promovare pentru cartea sa, prezentând imagini din misiunile sale din Afganistan și Irak.

Foștii colegi de arme au răspuns cu entuziasm la acest demers, subliniind impactul său asupra lor și contribuția sa valoroasă în cadrul operațiunilor internaționale. Unii dintre aceștia au transmis că sunt mândri de colaborarea avută cu el și de modul în care a condus echipele în teatrele de război.

Reacțiile la clipul de promovare au fost diverse, dar multe au subliniat sacrificiile personale și profesionale pe care le-au făcut militarii sub comanda generalului Ciucă.

„Am onoarea să vă salut Domnule General! Sunt caporal în rezervă Roibu Dragoș Titel, și sunt mândru că am participat sub comanda dumneavoastră la misiuni în teatrele de operații din Afganistan în 2002 și 2004 Irak.

In noaptea de 14.05.2004 împreună cu camarazii noștri Plt. maj. Dumitru, Sg. maj. Bucur Laurențiu, cap. Dinulescu Viorel (Dumnezeu să-l odihnească), Cap. Oprita Mihai și Mr. Cocioava Florinel, în misiunea specială care s-a transformat în "lupta din Nasiria", misiune care a fost condusă și comandată direct de dumneavoastră am îndeplinit-o cu succes cu toate că am fost atacați cu lovituri de AG 7 și focuri de armă automată în diverse poziții și locuri de pe parcursul acelei misiuni.

Nouă celor care am fost alături de dumneavoastră ne-ați insuflat un spirit de luptători. Și acum ca și atunci suntem alături de dumneavoastră la noua provocare și împreună vom ieșim victorioși! Mult succes! Doamne ajută!”, scrie unul dintre vechii camarazi de arme ai generalului în rezervă Nicolae Ciucă, actual președinte al PNL și candidat la funcția de președinte al României.