VASLUI. A vrut să se OMOARE că n-avea BĂUTURĂ

Supãrat cã nu are bani de bãuturã, un bãrbat de 45 de ani, din localitatea Ghermãneşti, comuna Banca, s-a suit pe un stâlp de electricitate, de unde ameninta cã se aruncã





Lumea din sat, care îl stia cã are probleme psihice, s-a strâns ca la urs. Imediat la faţa locului a fost trimisã o echipã de pompieri de la Detaşamentul Bârlad, cu o autospecialã de stingere cu apã şi spumã şi cu o autoscarã, plus sase subofiţeri, informează colegii de la ziarul vasluian Vremea Nouă. A sosit şi Ambulanţa din Bârlad, plus poliţistii din Banca, care au „negociat” peste o orã cu Costel C. sã coboare de pe stâlp. Într-un final, dupã mai bine de o orã de „negocieri”, bolnavul psihic a „cedat” rugãminţilor rudelor şi negociatorilor din politie, coborând şi fiind imediat trimis cu ambulanţa la spitalul din Bârlad. „Pacientul care este cunoscut cu afectiuni psihice, a fost adus în sevraj, pentru cã nu avea de bãut”, a precizat pentru vremeanoua.ro Adrian Gheorghiu, purtãtorul de cuvânt al spitalului bârlãdean.

