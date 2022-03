Vasile Dîncu: Putin are o modalitate jalnică de a face politică și război. A rămas doar cu bătrânii, cu nostalgicii

Decizia lui Vladimir Putin de a invada militar Ucraina a fost anticipată de mult timp de analiștii militari și șefii NATO, a spus Vasile Dîncu. Chiar dacă liderii internaționali nu au recurs la o propagandă publică în ceea ce privește războiul Kremlinului, întreaga comunicare NATO și SUA au premers viitoarele acțiuni ale președintelui rus. Cu toate acestea, nimeni nu știe foarte sigur unde se va opri președintele rus, a arătat șeful Ministerului Apărării Naționale.

Vasile Dîncu face analiza lui Vladimir Putin

„Cred că foarte mulți analiști și politicieni cad în capcana lui Vladimir Putin. El comunică niște lucruri și niciodată nu se ține de ele. A spus că îi ajută doar pe cei din zonele din Donbass, care s-au revoltat și au cerut autonomie – nu s-a întâmplat. A zis că se întoarce din zona graniței de nord – nu s-a întors. A zis că soldații din Belarus nu vor intra niciodată (în Ucraina – n.r.), ci doar sunt într-un simplu (exercițiu militar – n.r.) cu Belarus – au intrat.

Deci, în aceeași cheie aș interpreta și convorbirea telefonică a domnului Macron cu Putin. El încearcă să se folosească de diplomați și de oameni de bună credință care îl ascultă ca fiind șeful acelei operațiuni, spunând întotdeauna ceea ce nu va face”, a declarat Vasile Dîncu, într-o intervenție televizată la DIGI24.

Rusia nu se va opri la invazia Ucrainei

Șeful Ministerului Apărării este de părere că Vladimir Putin nu se va opri la invadarea Ucrainei, iar asta din cauză că președintele rus vrea să reconsolideze fostul URSS și vrea „să facă dreptate după 30 de ani”.

„În memoria politicienilor ruși și chiar a opiniei publice este introdusă acea idee, acel virus al faptului că au pierdut, au fost trădați în 1991, când s-a desființat Tratatul de la Varșovia și până la urmă a căzut zidul Berlinului. Ei au semnat o pace strâmbă, asta este obsesia pe care o are Vladimir Putin acum.

„Nu mai are pe nimeni care să-l sprijine”

Nu are resurse pentru a o poate face, chiar dacă fantazează foarte mult sau cade într-o spirală a unei utopii care nu are nicio raționalitate. Nu are resurse pentru a încerca să deschidă un război cu NATO. De aceea apelează, în opinia mea – și aceasta este o modalitate jalnică de a face și politică, și război -, la ceceni ca să sperie, la Lukașenko, el, o mare putere, care se vrea unul dintre actorii cei mai importanți.

Nu cred că e o chestiune pe termen lung. El simte, de fapt, că nu mai are pe nimeni în Rusia care să-l sprijine. Am văzut grupuri de 7.000 de oameni de știință, care încep să semneze că războiul trebuie oprit. Au rămas doar o parte, el activează mai degrabă cu cei bătrâni, cu cei nostalgici, care trăiesc prost acum”, a declarat ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, într-o intervenție televizată la DIGI24.