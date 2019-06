Varujan Pambuccian spune povestea impozitului zero pentru IT-iști

Varujan Pambuccian, membru în Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a camerei Deputaților, a explicat, în contextul în care președintele PNL Ludovic Orban a anunțat impozitarea lucrătorilor din IT, cum s-a ajuns la impozit zero pentru această breaslă.





Varujan Pambuccian a povestit pentru DCNews.ro: ”Măsura legată de impozit am propus-o în campania electorală din 2000, alături de întregul pachet de măsuri pentru stimularea consumului intern și a industriei de profil. Am prezentat-o Primului Ministru Adrian Năstase într-o scrisoare transmisă în momentul în care era clar că va deveni Prim Ministru și în discursul pe care l-am ținut în Parlament în 28 Decembrie 2000. În răspunsul la discursurile ținute de grupurile parlamentare, Adrian Năstase a acceptat măsura propusă și le-a cerut Domnilor miniștri Nica și Tănăsescu să vină cu o soluție. Am lucrat cu cei doi și cu aparatul din subordine până în vara lui 2001. Atunci, în ultima discuție de la Ministerul de Finanțe, doamna care reprezenta Ministerul m-a întrebat după o oră de discuții în contradictoriu dacă sunt de acord să fie 0 din rațiuni legate de integrarea în legislația existentă și simplitatea calculului. A trebuit să accept o serie de condiții legate de cursurile absolvite și pozițiile în companie și așa, o măsură pe care o dorisem centrată pe industrie, s-a transformat într-o măsură centrată pe persoanele care lucrează în industria respectivă. Eu gândisem anularea impozitului pentru tot personalul care lucra în companiile de IT pentru a atrage cel mai bun personal din toate rolurile din industria respectivă.

Am înființat în 10 Ianuarie 2001 comisia de specialitate în Camera Deputaților pentru ca legislația de profil să poată fi discutată de deputați care știu despre ce e vorba.

Din 2001, măsura a fost atacată în permanență atât de sindicate cât și de unele partide politice și de fiecare dată am reușit să lărgesc aria de aplicare, indiferent de structura politică a Parlamentului. Cel mai greu a fost în anul 2011 când, o delegație comună a FMI, Banca Mondială și Comisia Europeană au cerut anularea ei. Atunci am demonstrat FMI că pentru 1 leu care nu este luat prin impozitarea salariului unui programator, statul câștigă 15 lei. Cei de la FMI au fost de acord cu ceea ce le-am arătat atunci și au renunțat la cererea lor. Banca Mondială a fost și ea de acord. Comisia Europeană s-a opus virulent și a trebuit să ameninț cu căderea Guvernului pentru a o menține. Emil Boc, Primul Ministru din acel moment m-a susținut în mod constant și am înlăturat împreună această amenințare”.

