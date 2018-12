Concurenţă pentru DRAGNEA. VANGHELIE lansează un nou PARTID, aflat „la stânga PSD-ului”

Marian Vanghelie a anunţat vineri că va lansa, în luna ianuarie, un nou partid, aflat la "stânga PSD-ului", în care spune că se vor regăsi de la muncitorii CFR până la vânzătorii de la marile magazine, pentru că nu le mai ia nimeni apărarea.





„Dacă luaţi toate discursurile mele, o secundă nu am încetat să spun ceea ce am crezut. Nu am plecat din ţară, am plecat de 25 de ori pe baza unor hotărâri, dar m-am întors. Vreau să mă bat, de aceea am făcut şi acest partid, a cărui lansare o să o facem în luna ianuarie. Se numeşte Partidul Social Democrat Independent - PSDI şi cred că românii vor înţelege şi vom izbândi să ne debarasăm de aceste gunoaie care au distrus această ţară. (...) O să fie un partid de stânga, un partid - dacă vreţi - în care muncitorii să se regăsească, şi când spunem muncitori, ne referim de la CFR-işti, de la cei care lucrează pe vagoane până la vânzătorii de la Metro, de la Carrefour, că nu mai există nimeni astăzi care să poată să le ia apărarea. Trebuie subliniat şi văzut lucrurile corecte, naţionaliste. În această ţară, nimeni nu mai are curajul să spună o serie de nereguli care se întâmplă şi inclusiv acele abateri care se întâmplă la Uniunea Europeană (...) Va fi un partid de stânga, la stânga PSD-ului, stânga naţionalistă, în sensul cel mai coerent al lucrurilor, în sens pozitiv. (...) Foarte multe persoane cunoscute, le veţi vedea în ianuarie. Vom avea candidaţi la europarlamentare”, a declarat Vanghelie.

Referitor la amnistie şi graţiere, Vanghelie spune că este necesară o "restartare", pentru ca niciun judecător sau procuror să nu mai poată fi şantajat.

„Eu cred că, în primul şi în primul rând, dacă s-ar întâmpla, ar fi necesar, pentru că ar fi necesară o restartare, o restartare în sensul ca niciun judecător sau procuror să nu mai poată fi şantajat, să existe o justiţie corectă. Până la urmă, dacă cineva este vinovat, trebuie să plătească. Dar nu sub forma că domnul Coldea îşi permite să trimită ofiţeri care nu mai au nicio legătură cu serviciile, indiferent în ce servicii au lucrat, doar pentru a-i folosi pentru relaţii interumane, că îl cunoaşte pe un judecător sau pe un procuror, sau în anumite dosare mai ştiu grefiere din instanţă. Dacă vă vine să credeţi, până şi copiii femeilor de serviciu de prin tribunal au reuşit să aibă dosare ca să poată să transmită judecătorilor prin cineva, ceva. (...) S-a vrut o destabilizare a României, nu doar în clasa politică, am nenorocit toţi oamenii de afaceri”, a precizat Marian Vanghelie.

Întrebat dacă şi Liviu Dragnea ar merita o amnistie sau graţiere, Vanghelie a precizat: „În toate nebuloasele astea care s-au întâmplat, eu nu sunt un fan al domnului Dragnea, dar cred că şi domnul Dragnea unele lucruri le-a luat pe nemeritate. Acea judecată care a fost în baza referendumului care s-a făcut. Nu cred că acel dosar este un dosar pe merit şi nu cred că aia înseamnă corupţie şi nu cred că asta este modalitatea de a se scoate oamenii din politică, indiferent dacă ne place sau nu de ei. Ar trebui ca problemele să le rezolvăm cu totul şi cu totul altfel”.

Declaraţiile au fost făcute la sediul Curţii de Apel Bucureşti, unde s-a judecat o contestaţie a DNA la decizia Tribunalului Bucureşti prin care lui Vanghelie i s-a ridicat măsura controlului judiciar.

Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea a nouă infracţiuni de luare de mită şi abuz în serviciu şi şapte infracţiuni de spălare de bani, transmite Agerpres.

Cu ce se ocupa sotia lui Mihai Gadea! Uite cat de frumoasa este Aghata Kundri

Pagina 1 din 1