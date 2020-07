Fostul primar a dezvăluit modul în care DNA i-a instrumentat un dosar folosind un agent instigator, care la rândul său a fost obligat să înregistreze peste 50 de persoane, cu scopul de a strânge informații împotriva lui Marian Vanghelie.

Toată acțiunea s-a derulat pe durata a doi ani, timp în care fostul edil era anchetat și într-un dosar de luare de mită.

Fostul primar notează că este incredibil ce se întâmplă, întrucât deja s-au schimbat cinci judecători, cauza aflându-se acum pe masa celui de-al șaselea magistrat

În același context, politicianul a anunțat că îi va da pe mâna Secției pentru procurori din CSM atât pe fosta șefă DNA Laura Kovesi, cât și pe procurorul Gheorghe Popovici (fost șef al Secției I DNA), dar și pe cei doi procurori de caz care i-au deschis dosarele ulterior clasate.

Jurnaliștii de la Lumeajustiei au precizat și că folosirea agenților provocatori în dosare penale este ilegală, fiind interzisă expres de art. 101 alin. 3 CPP.

Marian Vanghelie a povestit în detaliu tot ce i s-a întâmplat în ultimii doi ani.

„Vreau sa va vorbesc despre un dosar deschis de DNA pe vremea doamnei Kovesi, in anul 2014. As face o mica paralela, ca sa se inteleaga: aceste doua dosare au fost facute inaintea celui in care am fost arestat. In acel moment, se cauta o formula pentru a fi arestat. Pe unul dintre ele cred ca-l stiti (a fost mediatizat): cu generalul Iliescu. As vrea sa va vorbesc despre al doilea, pentru ca este mult mai important.

In al doilea, am si fost amenintat ca voi fi arestat, ca n-am vrut sa dau declaratii. Acum 4 ani de zile, cand am candidat, am fost chemat exact dupa ce mi-am depus candidatura, pe data de 5 mai, am fost chemat daca vreau sa dau declaratii. Am spus ca nu vreau sa dau declaratii. V-am dat dumneavoastra declaratii jos, cand am coborat de la DNA. Ce credeti: doua persoane care nu au datele si nu stim cine sunt au spus ca au aflat ca am luat 2.500.000 de euro spaga intr-un hotel.

Eu i-am spus doamnei procuroare la momentul respectiv in felul urmator: daca dansa face dovada ca eu am intrat in vreun hotel in Romania in perioada aia sau in Hotel Ibis, eu pot sa recunosc fapta. In rest, nu am ce sa declar. Drept dovada: dupa cinci ani de zile de hartuire, dupa tot felul de chemari la Directia Nationala Anticoruptie si incercand tot felul de lucruri cu mine in toata aceasta perioada, ce credeti? Fapta nu exista. Vine al treilea procuror, care spune: fapta nu exista. Clasarea cauzei este cu litera a. Litera a inseamna ca fapta nu exista. Achitare totala. Nu a existat luare de mita, nu a existat nicio intalnire, nu a existat nimic din ceea ce au spus cele doua personaje sinistre, pe care nimeni nu le cunoaste.

As vrea sa va spun un singur lucru, daca va vine sa credeti: ce spun patronii cand ii cheama: ‘Martorul Zlate Ion arata ca in prima saptamana dupa incheierea contractelor, a fost convocat de catre primarul Vanghelie Marian, intr-una din zilele de sambata sau duminica, ca urmare a unei programari efectuate de secretara acestuia. Martorul arata ca s-a deplasat la Primaria Sectorului 5 impreuna cu Miron Nelu, a asteptat circa 4 ore in anticamera primarului, iar in jurul orelor 22 a avut o intalnire cu acesta care a durat 5 minute, ocazie cu care primarul le-a comunicat: ‘Sa fiti seriosi, sa va faceti treaba, ca altfel plecati din sector!’ Deci dupa cinci ani de zile, trebuia sa vina al treilea procuror si sa spuna: nu exista mita; exista doi denuntatori care au auzit ei ca s-a dat o spaga. Nu exista abuz in functie (s-a incercat si prin abuz in functie)”, a scris Marian Vanghelie.

Dosarul fostului primar a fost „plimbat” cinci ani de zile